(Pocket-lint) - De Full Monty keert terug, dankzij Disney.

De studio heeft een Disney+ gelimiteerde serie-adaptatie aangekondigd van de BAFTA-bekroonde Britse komedie The Full Monty - bijna 25 jaar nadat de film kassarecords brak. Hier is alles wat je moet weten over de achtdelige gelimiteerde serie, inclusief cast, trailers en geruchten.

Hoewel er op dit moment weliswaar weinig bekend is, zal Pocket-lint deze gids regelmatig bijwerken met het laatste nieuws zodra dit wordt aangekondigd.

De originele film, The Full Monty, richt zich op Gaz (Robert Carlyle) die erachter komt dat zijn vrouw hem wil aanklagen voor gemiste kinderbijslag. Sinds hij onlangs zijn baan verloor, creëren hij en zijn vriend Dave (Mark Addy) hun eigen mannelijke striptease-act en rekruteren uiteindelijk nog vier mannen - die allemaal bereid zijn om "the Full Monty" (ook wel volledig naakt genoemd) te gaan. De terugkeer op het kleine scherm volgt de originele cast terwijl ze navigeren door de postindustriële stad Sheffield en de afbrokkelende sectoren van de gezondheidszorg, het onderwijs en de werkgelegenheid. De serie zal een nieuwe weg vooruit gaan waar gezamenlijke inspanning nog steeds kan zegevieren over tegenspoed.

"We staan te popelen om alle Monty Men weer bij elkaar te krijgen - nu met een chaotische entourage van kinderen, kleinkinderen, huisdieren en allerlei aanhangers - om te zien hoe het leven in Sheffield er 25 jaar later uitziet", zei de maker van de serie, Simon Beaufoy, in een persbericht. Maar of er in de nieuwe tv-serie gestript zal worden, moeten Beaufoy en Disney nog bevestigen.

Geen releasedatum vanaf maart 2022

Disney heeft niet bevestigd wanneer The Full Monty TV-serie zal verschijnen.

De opnames zijn onlangs begonnen in de Britse steden Sheffield en Manchester, dus een releasedatum is nog ver weg.

De Full Monty TV-serie gaat in première op Disney+ wereldwijd, Star+ in Latijns-Amerika en Hulu in de VS.

De serie is gemaakt, geschreven en geproduceerd door Simon Beaufoy.

Het is in co-opdracht van Disney+, wordt ontwikkeld door FX en Searchlight en wordt geproduceerd door Little Island Productions. Het is uitvoerend geproduceerd door Uberto Pasolini, geregisseerd door Andrew Chaplin (Alma's Not Normal) en Catherine Morshead (No Offence), en mede geschreven door Alice Nutter. Simon Lewis is de producent van de serie.

Naast de hereniging van de met een Oscar bekroonde scenarioschrijver Simon Beaufoy (Slumdog Millionaire) en producer Uberto Pasolini (Nowhere Special), zal The Full Monty TV-serie de terugkeer van de originele cast zien:

Robert Carlyle (Trainspotting, Once Upon a Time) als Gaz

Mark Addy (Game of Thrones, A Knight's Tale) als Dave

Lesley Sharp (Before We Die, Scott en Bailey) als Jean

Hugo Speer (Britannia, Shadow and Bone) als Guy

Paul Barber (The Dumping Ground, Gloves Off) als paard

Steve Huison (The Royle Family, The Navigators) als Lomper

Wim Snape (The Beaker Girls, Gentleman Jack) als Nathan

Tom Wilkinson (Batman Begins, Michael Clayton) als Gerald.

De show zal ook kinderen en kleinkinderen van deze hoofdpersonen introduceren.

Er zijn nog geen trailers voor de aankomende tv-serie. Pocket-lint zal ze hier insluiten zodra ze beschikbaar zijn.

Om voorbereid te zijn op de nieuwe tv-serie, moet je echt de originele film The Full Monty (1997) bekijken, die beschikbaar is om te streamen op Disney Plus in het VK en Amazon Prime Video in de VS.

Geschreven door Maggie Tillman.