The Mandalorian seizoen 3: Alles wat we tot nu toe weten

(Pocket-lint) - Het derde seizoen van The Mandalorian zal waarschijnlijk tegen het einde van het jaar verschijnen. Hier is alles wat je moet weten over het nieuwe seizoen — inclusief cast- en plotgeruchten en wanneer en waar je het kunt streamen.

Verwachte releasedatum: december 2022

TV Line beweerde dat seizoen drie van The Mandalorian rond Kerstmis zal uitkomen.

Als Disney op woensdag afleveringen blijft uitbrengen, kan de show in première gaan op 7 december, 14 december, 21 december of 28 december 2022.

Gezien seizoen één en twee van The Mandalorian in première gingen op Disney+ , is het veilig om aan te nemen dat Disney's streamingdienst de thuisbasis zal zijn van seizoen drie.

Er zijn nog geen trailers voor het derde seizoen van The Mandalorian. Pocket-lint zal ze hier insluiten zodra ze beschikbaar zijn.

Pedro Pascal keert terug als Din Djarin (ook bekend als The Mandalorian), en Grogu (ook bekend als Baby Yoda) zal aan zijn zijde staan. Sterker nog, de hereniging van Grogu met Din zal waarschijnlijk een belangrijk plotpunt zijn.

In The Book of Boba Fett worstelde Baby Yoda tussen een Jedi worden of bij Din blijven, hoewel hij voor het laatste koos. Het wordt daarom interessant om te zien of Luke Skywalker een rol blijft spelen in The Mandalorian. Hoe dan ook, Moff Gideon is nog steeds de schurk van de show, met acteur Giancarlo Esposito die aan EW onthult dat Gideon een grotere rol zal spelen in seizoen drie.

Carl Weathers is ook terug als Greef Karga, een agent van het Bounty Hunters' Guild. Hij heeft ook bevestigd dat hij opnieuw zal regisseren. Ten slotte zal Katee Sackhoff haar rol als Bo-Katan in seizoen drie opnieuw opnemen. Rosario Dawson's Ahsoka komt misschien ook terug, hoewel ze een aanstaande spin-off heeft, en haar status is onbekend na haar cameo in The Book of Boba Fett.

Wat betreft acteurs die niet terugkomen, Sasha Banks keert niet terug als Koska Reeves. Gina Carano's Cara Dune ook niet vanwege haar sociale media-activiteit.

Last but not least: nieuwe cast-toevoegingen. Volgens The Hollywood Reporter staat Christopher Lloyd - The Back to the Future-acteur - op de oproeplijst voor The Mandalorian. Karakterdetails voor zijn rol in seizoen drie zijn niet aangekondigd, maar het is beschreven als "gastrollen".

Om voorbereid te zijn op het derde seizoen van The Mandalorian, moet je de eerste twee seizoenen van de show op Disney+ kijken.

Als je tijd hebt, overweeg dan om de spin-offshow van The Mandalorian te bekijken: The Book of Boba Fett . Het is ook beschikbaar om te bekijken op Disney+.

Je kunt zelfs dingen naar een hoger niveau tillen en de hele Star Wars-franchise bekijken. Pocket-lint heeft een uitgebreide gids met details over de Star Wars-tijdlijn en de juiste volgorde om alle films en shows te bekijken: Star Wars-volgorde: de beste volgorde om de films en shows te bekijken.

