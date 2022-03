Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Disney vraagt abonnees nu om inhoudsbeoordelingen te selecteren voor alle gebruikers in hun gezin.

Vanaf 16 maart 2022, wanneer je de Disney+ app opent, wordt je gevraagd of je je inhoudsclassificatie wilt wijzigen van TV-14 (weinig beperkingen) in TV-MA (geen beperkingen). Als je niet kiest, krijg je automatisch de TV-14 rating. Als je je afvraagt waarom Disney+ een TV-MA-classificatie nodig heeft, heeft het misschien iets te maken met de nieuwe Marvel-shows — Daredevil en Luke Cage — die het begint te bieden. Met dat in gedachten, als je de inhoudsclassificatie van je profiel in Disney+ wilt wijzigen, kun je dit als volgt doen.

Hieronder beschrijven we hoe u uw inhoudsclassificatie kunt wijzigen, ongeacht of Disney u daarom vraagt of u deze gewoon zelf wilt wijzigen.

Als je de Disney+ TV-app opent en een scherm ziet waarin je wordt gevraagd om je inhoudsclassificatie te wijzigen, klik dan op Doorgaan en selecteer vervolgens Volledige catalogus om alles in je selectie te houden. (Of u kunt Niet nu selecteren, maar dan komt u automatisch op TV-14.) U wordt gevraagd of u toegang wilt tot de " volledige catalogus ", en vervolgens moet u uw selectie bevestigen met een wachtwoord.

Als u klaar bent, krijgt u de mogelijkheid om een profielpincode aan te maken, zodat andere leden van uw gezin of huishouden uw profiel niet kunnen openen of bewerken. Daarna kunt u de inhoudsclassificaties voor de andere profielen op uw Disney+-account instellen. Als het een profiel voor volwassenen is, kunt u hun beoordeling instellen op TV-MA, maar kinderprofielen krijgen die optie niet.

Als je je inhoudsclassificatie later wilt wijzigen, of je nu beperkingen wilt aanscherpen of versoepelen, open dan gewoon de mobiele Disney+-app en volg deze stappen:

Tik op Profielen bewerken in de bovenhoek. Selecteer het gewenste profiel . Scrol omlaag naar Inhoudsbeoordeling en selecteer deze. Voer het wachtwoord van het Disney+-account in en klik op Doorgaan .

Dit is een instelling voor ouderlijk toezicht, dus er is een wachtwoord voor nodig. U ziet de volgende opties voor inhoudsclassificatie : TV-Y

TV-Y7

TV-Y7-FV

G, TV-G

PG, TV-PG

PG-13

TV-14

R

TV-MA Kies een beoordeling en klik op Opslaan.

