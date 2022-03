Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het Marvel Cinematic Universe Phase 4 gaat verder met een nieuwe Marvel Studios tv-show die in juni op Disney+ verschijnt.

Ms Marvel is een coming of age-verhaal waarin Kamala Khan centraal staat, een tienersuperfan van superhelden die er toevallig zelf een wordt - de gelijknamige mevrouw Marvel. Het richt zich op haar strijd om haar nieuwe vaardigheden, het schoolleven en haar familie-ervaringen als moslim-Amerikaan in evenwicht te brengen.

Als je ooit de Marvel's Avengers-videogame hebt gespeeld, weet je heel wat over mevrouw Marvel, aangezien ze een belangrijk speelbaar personage is.

Hier is echter alles wat u moet weten over de nieuwe Disney+ tv-serie.

Ms Marvel gaat op 8 juni 2022 in première op Disney+.

Net als alle andere Marvel Studios tv-series, zal Ms Marvel exclusief zijn voor Disney+.

Er zullen zes afleveringen zijn in Ms Marvel seizoen 1.

Kamala Khan is niet de eerste mevrouw Marvel - die naam werd oorspronkelijk gebruikt door Carol Danvers in de stripboeken, maar ze staat nu bekend als Captain Marvel in de boeken en MCU. Er zijn door de jaren heen ook nog twee Ms Marvels geweest.

Khan nam echter de mantel op zich vanaf 2013, en haar eerste gelijknamige stripreeks verscheen vervolgens een jaar later. Het was destijds een groot probleem voor Marvel, omdat het personage de eerste moslim was die haar eigen titel had.

Nu krijgt mevrouw Marvel haar eigen tv-serie en die zal hopelijk net zo populair en inspirerend blijken te zijn als de boeken.

Het speelt zich af in Jersey City en lijkt vanaf de eerste trailer (hieronder) persoonlijker en intiemer te zijn dan sommige van de wereldwijde bedreigingsfilms en series die we tot nu toe in de franchise hebben gezien.

Er zijn echter plannen om mevrouw Marvel op te nemen in toekomstige MCU-films en crossover-series.

Kamala Khan wordt gespeeld door nieuwkomer Iman Vellani, met Aramis Knight (Ender's Game) als de Red Dagger.

Onder de regisseurs bevinden zich Adil El Arbi en Bilall Fallah die ook de Will Smith-film Bad Boys for Life mede regisseerden.

Als superheld-superfan zal Khan waarschijnlijk verwijzen naar de heldendaden van de Avengers en veel van de andere MCU-helden. We vermoeden dat de film die het meest aansluit bij deze serie Captain Marvel is - dat is tenslotte haar favoriete held.

Misschien wil je dat daarom van tevoren een draai geven. Het is, net als alle andere Marvel-films, ook beschikbaar op Disney+.

Een volledige trailer is beschikbaar om hieronder te bekijken.

Geschreven door Rik Henderson.