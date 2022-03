Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Of je nu een fan bent van de Kardashians of niet, het is moeilijk om aan ze te ontsnappen - vooral nu hun nieuwe show, toepasselijk getiteld The Kardashians, uitkomt.

Als je een kijkje achter het gordijn wilt nemen en je wilt afstemmen om te zien waar deze familie voor staat en waarom iedereen geobsedeerd is door hen (of hen haat), maak dan een bladwijzer voor deze pagina. Pocket-lint heeft de details van de Kardashians-show, inclusief verhaallijnen, streaming-releasedatum en details over hoe u kunt kijken.

Keeping Up With The Kardashians beleefde een succesvolle run van 20 seizoenen, waarbij de serie na 14 jaar in 2021 eindigde. Slechts drie maanden nadat de Kardashians het einde van hun realityserie aankondigden, onthulde Disney dat het een meerjarige overeenkomst had getekend met de beroemdhedenfamilie om exclusief content voor Hulu te maken. Het eerste project dat als direct gevolg van die deal binnenkomt, is The Kardashians. Trailers onthullen dat Kim, Kourtney, Khloe, Kylie, Kendall en, ja, momager Kris allemaal terug zijn voor de nieuwe reality-serie.

The Kardashians lijkt iets serieuzer dan de vaak komische originele serie, die de zussen en hun moeder in ongelooflijke situaties zou laten zien die vrij duidelijk waren geschreven. Kim Kardashian vertelt de kijkers zelfs in de trailer van de nieuwe show dat ze lang genoeg in deze game zit om te weten dat je "jezelf moet zijn". Is dat een hint dat de nieuwe serie ons echt een kijkje achter de schermen van de Kardashians zal laten zien, vrij van overdreven scriptmomenten? We zullen het snel genoeg weten.

De officiële logline voor de serie luidt:

"De familie die je kent en waar je van houdt is hier met een gloednieuwe serie, die iedereen toegang geeft tot hun leven. Kris, Kourtney, Kim, Khloe, Kendall en Kylie brengen de camera's terug om waarheid te geven aan hun verhalen. Van de intense druk van het runnen van miljardenbedrijven tot de hilarische geneugten van speeltijd en schoolverlaters, deze serie brengt kijkers in de plooi met een meeslepend eerlijk verhaal over liefde en leven in de schijnwerpers."

Volgens de eerste officiële trailer van de show (hierboven) zal een van de grootste verhaallijnen zijn dat Kourtney en haar verloofde Travis Barker bevestigen dat ze een baby proberen. Bovendien krijgen we de reactie van de familie te zien op Kims relatie met Saturday Night Live-komiek Pete Davidson , inclusief een kijkje uit de eerste hand over hoe hun romance begon. We zullen ook zien dat Kim zich openstelt over de mislukking van haar huwelijk met Kanye West: "Hij vertelde me dat mijn carrière voorbij is", zei ze op een gegeven moment. Khloe, Kylie, Kendall en Jenner verschijnen ook allemaal kort.

Het lijkt erop dat Tristan Thompson, Scott Disick en Rob Kardashian ook te zien zullen zijn.

Datum eerste aflevering: 14 april 2022

The Kardashians wordt gelanceerd met wekelijkse afleveringen vanaf 14 april 2022. Nieuwe afleveringen worden donderdag uitgezonden.

Hieronder staan uw streamingopties in de VS en het VK.

De Kardashians-show is exclusief voor Hulu in de VS. De streamingdienst van Disney begint bij $ 6,99 per maand voor het advertentie-ondersteunde abonnement.

In het VK kun je de show van The Kardashians streamen op Disney+ . De vlaggenschip-streamingservice van Disney kost £ 7,99 per maand in het land.

De eerste officiële trailer is hierboven ingesloten. Een oudere teaser staat hieronder.

Zie je wat we daar deden?

Hoe dan ook, om goed te leren wie wie is in deze familie en om voorbereid te zijn op de nieuwe show, moet je de OG-show bekijken: Keeping Up With The Kardashians (of kortweg KUWTK).

Geschreven door Maggie Tillman.