(Pocket-lint) - Disney heeft de eerste teaser-trailer uitgebracht voor de aankomende Star Wars: Obi-Wan Kenobi- serie die naar Disney+ gaat.

De trailer is iets minder dan 2 minuten lang — wat behoorlijk lang is voor een teaser — en biedt de eerste blik op de langverwachte terugkeer van Ewan McGregor. Obi-Wan Kenobi speelt zich 10 jaar na de gebeurtenissen van Star Wars: Revenge of the Sith af - waar de Jedi Master naar de verlaten planeet Tatooine ging om zich voor het rijk te verbergen en over een jonge Luke Skywalker te waken.

In de trailer zien we zelfs dat Obi-Wan voor Luke zorgt. "De strijd is gestreden", zegt Obi-Wan, verwijzend naar de opkomst van het rijk. "Wij hebben verloren".

De trailer bevestigt ook dat Obi-Wan Tatooine in de show zal verlaten. We zien dat Jedi-jagers, bekend als Inquisiteurs, achter Obi-Wan aan zitten. Ze worden geleid door de Grand Inquisitor, een personage uit Star Wars Rebels gespeeld in live-action door Rupert Friend, terwijl een Inquisitor genaamd Reva (gespeeld door Moses Ingram) de confrontatie aangaat met Luke's oom, Owen Lars (gespeeld door Joel Edgerton).

Niet alleen speelt McGregor zijn rol als Obi-Wan opnieuw, maar Hayden Christensen keert ook terug als Darth Vader/Anakin Skywalker. De laatste keer dat we de voormalige leerling van Obi-Wan zagen, werd hij achtergelaten om in lava te branden na een laatste gevecht in Revenge of the Sith. Dus de nieuwe Disney+ Star Wars-serie zal naar verwachting een ongelooflijke rematch tussen Obi-Wan en Vader bevatten.

Star Wars: Obi-Wan Kenobi zal op 25 mei 2022 debuteren op Disney+.

Geschreven door Maggie Tillman.