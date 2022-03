Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Onmiddellijk na de aankondiging dat een team van ontdekkingsreizigers - eindelijk - de ongelooflijk goed bewaarde overblijfselen van het schip van Sir Ernest Shackleton, Endurance, heeft ontdekt, heeft National Geographic onthuld dat het exclusief de documentaire zal uitzenden.

In klassieke Nat Geo-stijl werkt de filmploeg met de ontdekkingsreizigers sinds het begin van de expeditie, en je kunt hem later dit jaar bekijken en streamen.

De documentaire maakt deel uit van de Explorer-serie van het bedrijf en wordt geproduceerd door Little Dot Studios in samenwerking met ABC News, en wordt geregisseerd door Natalie Hewit, de regisseur achter Antarctica: Ice Station Rescue en Greta Thunberg: A Year To Change The World .

De expeditie zelf - georganiseerd door de Falklands Maritime Heritage Trust - vertrok op 5 februari van dit jaar vanuit Kaapstad. Het doel was om het lang verloren gewaande schip te vinden dat vastzat in ijs en vervolgens zonk in 1915 toen Shackleton en zijn team Antarctica gingen verkennen.

Het is nu ontdekt - in ongelooflijke staat gezien zijn leeftijd - en we zullen de ontdekkingsreis later dit jaar te zien krijgen.

Aangezien National Geographic een groot deel uitmaakt van het Disney Plus-aanbod , is het geen verrassing dat de documentaire beschikbaar zal zijn om te streamen op de populaire Disney Plus-service.

Het zal ook beschikbaar zijn om te bekijken op de eigen tv-zenders van National Geographic. Dus als je daar toegang toe hebt via je Sky- of kabelabonnement, kun je het daar ook bekijken.

Naast een documentaire zal National Geographic ook tijdschriftartikelen produceren en podcasts interviewen, plus tonnen sociale dekking op zijn TikTok- en Instagram-accounts.

Er is nog geen exacte datum voor wanneer het beschikbaar zal zijn om te bekijken. In het persbericht staat echter dat het vanaf "Fall 2022" te bekijken zal zijn. Dat plaatst het ergens tussen eind september en december. Dat betekent eigenlijk niet veel tijd om te wachten tot je achter de schermen actie kunt krijgen van een van de beroemdste scheepswrakontdekkingen aller tijden.

Geschreven door Cam Bunton.