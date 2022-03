Disney+ overweegt goedkoper, door advertenties ondersteund lidmaatschapsniveau

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Disney overweegt het idee om een goedkopere, door advertenties ondersteunde laag te lanceren voor zijn Disney+ -service in de VS.

Het zou geïnteresseerd zijn in het volgen van rivaliserende streamingdiensten, zoals Peacock en Paramount+ , in het aanbieden van een alternatief voor een volledig abonnement om het aantal kijkers verder te vergroten.

Nu de wereld uit lockdowns en beperkingen komt en leert leven met Covid, vertraagt de groei van abonnees voor veel videostreamingservices. Disney zou een goedkoper niveau kunnen zien als een manier om de belangstelling van degenen die zich tot nu toe hebben onthouden, nieuw leven in te blazen. Of om oud-leden terug te lokken.

De informatie beweert dat het over het toekomstige plan is verteld door een "persoon die betrokken is bij de discussies".

Hoewel er geen echte details zijn onthuld, kost Disney+ momenteel $ 7,99 per maand om je te abonneren in de Verenigde Staten (of $ 79,99 voor een jaar). Andere diensten, zoals Discovery+ en Paramount+, brengen ongeveer $ 4,99 in rekening voor advertentie-ondersteund lidmaatschap.

Disney biedt zelf zelfs een advertentie-ondersteund abonnement aan voor zijn Hulu-service in de VS. Het kost $ 6,99 per maand inclusief advertenties. De gebruikelijke advertentievrije maandelijkse vergoeding is echter bijna het dubbele, namelijk $ 12,99 per maand, dus tenzij het van plan is om de gebruikelijke Disney+ prijs het komende jaar aanzienlijk te verhogen, zal elke advertentie-ondersteunde laag waarschijnlijk goedkoper zijn dan op Hulu.

Geschreven door Rik Henderson.