Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Fans die betreuren dat Marvel's meerdere live-action tv-series van Netflix zijn verwijderd, zullen verheugd zijn te horen dat ze allemaal op woensdag 16 maart op Disney+ aankomen in de VS, het VK, Canada, Ierland, Australië en Nieuw-Zeeland.

Daredevil, Jessica Jones, The Punisher, Luke Cage, Iron Fist en The Defenders voegen zich bij Agents of SHIELD op de streamingdienst en brengen eindelijk allelive action-aanpassingen van Marvel onder één vlag.

Ze zullen beschikbaar zijn in de Marvel -sectie van Disney+, ook al hebben ze elk een volwassen rating ("18+" in het geval van The Punisher). Ouders wordt daarom aangeraden ervoor te zorgen dat het ouderlijk toezicht correct is ingesteld om te voorkomen dat jongere kijkers ze tegenkomen.

Profielen kunnen met een pincode worden beveiligd en toegangslimieten voor inhoud voor volwassenen kunnen worden ingesteld.

Naast de bestaande serie zijn er het afgelopen jaar geruchten geweest dat Disney Jessica Jones zou willen doen herleven, terwijl Charlie Cox op het punt zou kunnen staan om ook terug te keren als Matt Murdock/Daredevil, zij het in gespeculeerde optredens in andere films of shows.

Laten we hopen dat de toevoeging van de klassieke Netflix-runs een teken is dat beide waar zijn. Het ziet er al heel positief uit voor MCU-fans in 2022, met Moon Knight die ook op 30 maart van start gaat op Disney+.

squirrel_widget_187869

Geschreven door Rik Henderson.