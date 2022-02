Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Voordat Disney begon met het uitrollen van nieuwe Marvel-content in de vorm van epische tv-shows zoals Wandavision en Loki, debuteerde een handvol Marvel Cinematic Universe -aangrenzende series op Netflix . Sinds ten minste 2013 heeft de streamingdienst de rechten op Daredevil, Luke Cage, Jessica Jones, Iron Fist, Punisher en The Defenders. Maar die deal loopt binnenkort af.

Zoals voor het eerst werd opgemerkt door What's on Netflix , verlaten die Marvel-tv-programma's eind februari Netflix. Interessant is dat Disney niet heeft onthuld waar de shows zullen landen nadat ze Netflix hebben verlaten. Maar als we moeten raden, gaan ze naar een van Disney's eigen streamingdiensten: Disney+ of Hulu.

Woordvoerders van Netflix en Disney hebben bevestigd dat de licentie van Netflix voor de inhoud op 28 februari afloopt en dat de rechten zijn teruggekeerd naar Disney. Houd er rekening mee dat Netflix een paar jaar geleden al zijn Marvel-shows had geannuleerd. Destijds werd gedacht dat de beslissing te wijten was aan het moederbedrijf van Marvel, Disney, dat zich voorbereidde op de lancering van zijn Disney+ streamingdienst .

Maar contractueel moest Marvel nog twee jaar wachten voordat het de verschillende personages in de Marvel-tv-shows van Netflix kon gebruiken. Daarom dook Daredevil's Kingpin, gespeeld door Vincent D'Onofrio, onlangs op in de Hawkeye-serie op Disney+. Charlie Cox keerde ook terug als Daredevil in de blockbuster Spider-Man: No Way Home die afgelopen november werd uitgebracht.

Dit alles suggereert natuurlijk dat de Marvel-tv-shows van Netflix in de toekomst nauwer in de MCU zullen worden verweven. Zie de handleiding van Pocket-lint om te zien waar de Marvel-tv-programma's van Netflix in de hele MCU-tijdlijn passen.

Geschreven door Maggie Tillman.