(Pocket-lint) - Futurama komt weer terug.

Disney's Hulu blaast de animatieserie nieuw leven in, volgens Variety , die beweerde dat de in de VS gevestigde streamingdienst 20 nieuwe afleveringen heeft besteld en van plan is ze allemaal volgend jaar uit te brengen.

Dit is de vierde keer dat de serie terugkomt na te zijn geannuleerd. Het werd voor het eerst stopgezet na vier seizoenen op Fox in 2003. Maar Comedy Central pakte het weer op voor vier direct-naar-dvd-films. Toen, in 208, vormde het netwerk die films in het vijfde seizoen voordat groen licht werd gegeven voor twee extra Futurua-seizoenen die tussen 2010 en 2013 werden uitgezonden.

"Het is een ware eer om de triomfantelijke terugkeer van Futurama nog een keer aan te kondigen voordat we weer abrupt worden geannuleerd", vertelde seriemaker Matt Groening aan Variety.

De productie van de nieuwe show gaat naar verwachting deze maand van start. Groening keert terug om het te leiden bij Hulu, met David X Cohen als schrijver en producent.

De volledige stemmencast zal naast één cruciale acteur ook hun rollen hernemen. John DiMaggio heeft niet ingestemd met de stem van Bender, maar Hulu zou hem naar verluidt bijna ondertekenen. Zo niet, dan wordt Bender herschikt.

Hulu is momenteel de thuisbasis van alle 140 afleveringen van Futurama en van vier Futurama-films. Je kunt ze rechtstreeks vanaf deze link streamen.

