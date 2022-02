Disney+ test livestreaming voor evenementen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Disney zou in de toekomst live-evenementen op zijn Disney+ -platform kunnen streamen, zoals Amazon doet met Premier League-voetbal en andere sportevenementen via Prime Video.

Het heeft zijn eerste test met succes afgerond, waarbij de Academy Award-nominaties op dinsdag 8 februari live worden gestreamd naar Disney + -abonnees in de VS.

In een verklaring aan The Verge onthulde het bedrijf dat verdere tests zullen plaatsvinden: "We zijn tevreden met de resultaten en zullen doorgaan met testen als onderdeel van onze voortdurende en iteratieve aanpak om de beste gebruikerservaringen aan consumenten te leveren", zei het. .

Er zijn geen details over wat het de komende maanden of daarna live kan streamen, maar aangezien het ook Hulu en ESPN+ in de Verenigde Staten exploiteert – die beide al live-evenementen aanbieden – is het een natuurlijke volgende stap voor de aanvullende service van Disney.

Live concerten zijn een voor de hand liggende keuze. Het enige waartoe het zich heeft verplicht, is dat het onderzoekt naar "de mogelijkheden" van wat het kan streamen.

Vooralsnog zijn er geen plannen om livestreaming in het VK of Europese landen te testen. Niets waar we in ieder geval van hebben gehoord.

Het ESPN UK-kanaal zou een interessante aanbieder van inhoud kunnen zijn, als Disney die route wil inslaan.

Geschreven door Rik Henderson.