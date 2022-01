Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Disney is terughoudend geweest over welke Marvel Studios-productie de volgende is om zijn streamingdienst te bereiken, maar als we moesten raden, is het Moon Knight.

De studio onthulde tijdens Disney+ Day eind vorig jaar dat het werkt aan een Moon Knight-serie, waarvan de eerste trailer op 17 januari 2022 verschijnt. Nu beweren rapporten dat de releasedatum van Moon Knight op handen is, en prominente leakers suggereren dat het samen met de officiële trailer.

Hoe dan ook, hier is alles wat je moet weten over het Marvel Cinematic Universe Phase Four- project.

De tv-serie van zes afleveringen vertelt het verhaal van huurmoordenaar Marc Spector.

Gered door Egyptische goden toen hij voor dood werd achtergelaten in de woestijn, trekt Spector de mantel van Moon Knight aan. Hij heeft een dissociatieve identiteitsstoornis en is over het algemeen een beetje gek. In de loop van de strips verandert de identiteit van Spector nogal wat, net als zijn achtergrondverhaal. In sommige versies heeft hij bijvoorbeeld superkrachten en fungeert hij als het vaartuig voor Moon God Khonshu. Maar in andere iteraties is hij meer een sterveling.

We weten dat Oscar Isaac de hoofdrol zal spelen als Marc Spector/Moon Knight, dankzij een eerste blik op de show die debuteerde tijdens Disney+ Day.

Naast Oscar Isaac wordt de cast gecompleteerd door Ethan Hawke als een niet nader genoemde schurkachtige rol. May Calamawy is ook gecast in de serie. Jeremy Slater, die aan Josh Tranks noodlottige Fantastic Four-reboot werkte en superheldendrama The Umbrella Academy voor Netflix bewerkte, leidt het schrijfteam van Moon Knight. Er is ook gemeld dat Mohamed Diab de regisseur van het komende project zal zijn.

Een officiële releasedatum moet nog worden aangekondigd, maar de meest recente lekken en rapporten wijzen op 30 maart 2022.

Disney heeft al aangekondigd dat de tv-serie in première gaat op Disney+ .

squirrel_widget_187869

Tot nu toe heeft Disney alleen een teaser-trailer uitgebracht voor de eerste officiële trailer - die naar verwachting wereldwijd in première gaat tijdens de NFL Super Wild Card-matchup (streaming op Hulu/ESPN/ABC) om 20:15 uur ET op 17 januari 2022. Dat is 1 :15am op 18 januari in het VK. U hoeft dus niet lang te wachten.

Stem MAANDAG af voor de wereldpremière van de trailer van de geheel nieuwe @disneyplus originele serie, @marvelstudios ' #MoonKnight tijdens de NFL Super Wild Card-matchup op @espn / @abcnetwork . pic.twitter.com/p248BIAcM7 — Hulu (@hulu) 15 januari 2022

Er zijn meer dan twee dozijn films en shows van Marvel Studios om naar te kijken. Het is moeilijk te zeggen of een van deze essentieel zal zijn voor de nieuwe show. Pocket-lint heeft het hele Marvel Cinematic Universe afgerond en de beste manier om het hier te bekijken . We raden aan om in ieder geval de nieuwe Disney+ shows of alles na Avengers: Endgame te kijken, aangezien die film Phase Three afsluit en we nu goed op Phase Four zijn met Moon Knight.

Voor een blik op wat er nog meer naar Disney+ komt in de MCU, zie onze gids: Aankomende MCU-projecten: elke film en tv-show in de maak.

Geschreven door Maggie Tillman.