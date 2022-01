Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Tim Allen trekt opnieuw het rode pak aan.

De komiek zal de hoofdrol spelen en uitvoerend produceren van een gelimiteerde serie gebaseerd op de Santa Clause-franchise. Hier vindt u alles wat u moet weten over de aankomende show, inclusief wat u kunt verwachten, beschikbare trailers, waar u deze kunt bekijken en zelfs hoe u deze kunt inhalen voordat deze in première gaat.

Disney heeft aangekondigd dat het The Santa Clause (werktitel) heeft besteld, een serie in beperkte oplage waarin Tim Allen zijn rol als Scott Calvin/Santa opnieuw vertolkt. Het project komt van Disney Branded Television en 20th Television, met Jack Burditt (Last Man Standing) aan boord als showrunner. Hij zal uitvoerend produceren naast Allen, Kevin Hench, Richard Baker en Rick Messina. Hier is de officiële synopsis voor de aankomende tv-show:

"Scott Calvin staat op de rand van zijn 65e verjaardag en realiseert zich dat hij niet voor altijd de kerstman kan zijn. Hij begint een stap te verliezen in zijn taken als kerstman, en belangrijker nog, hij heeft een gezin dat zou kunnen profiteren van een normaal leven." wereld, vooral zijn twee kinderen die op de Pool zijn opgegroeid. Met veel elven, kinderen en familie om te behagen, gaat Scott op zoek naar een geschikte vervangende kerstman terwijl hij zijn gezin voorbereidt op een nieuw avontuur in een leven ten zuiden van de pool."

Tot nu toe is alleen Tim Allen bevestigd om terug te keren. Als we moesten raden, zal zijn familie uit de vorige Santa Clause-films ook in de serie schitteren.

Dat betekent dat Eric Lloyd mogelijk terugkeert als de zoon van Scott Calvin, Charlie, Judge Reinhold zijn rol als Charlie's stiefvader Neal zou kunnen hernemen, Wendy Crewson zou kunnen verschijnen als Charlie's moeder Lara, en Liliana Mumy zou zelfs terug kunnen komen als Charlie's zus Lucy. Ten slotte mogen we Elizabeth Mitchell niet vergeten als Carol Newman/Mrs Claus. Het is ook onduidelijk of vroegere elfen en fantastische figuren zoals Jack Frost opnieuw zullen verschijnen in de nieuwe beperkte serie.

De productie start naar verwachting in maart 2022 in Los Angeles. Er is geen releasedatum voor The Santa Clause-show aangekondigd.

De kerstmanshow zal debuteren op Disney's eigen streamingdienst, Disney+ , die $ 7,99 per maand of $ 79,99 per jaar kost voor een abonnement.

Disney heeft nog geen trailers, teasers of featurettes uitgebracht voor de aankomende tv-show. Pocket-lint zal deze handleiding updaten wanneer deze beschikbaar is.

De Santa Clause-show zal de vierde keer zijn dat Tim Allen de rol van Scott Calvin/Santa op zich neemt. Hij speelde voor het eerst in de film The Santa Clause in 1994, die in 2002 en 2006 twee sequels voortbracht. Alle drie de films waren succesvol en brachten wereldwijd $ 474 miljoen op aan de kassa.

Om je voor te bereiden op de komende Santa Clause-serie, moet je echt de vorige films opnieuw bekijken. Je kunt ze gemakkelijk bekijken op Disney+ als je een abonnement hebt, of je kunt ze huren bij Amazon Prime Video als je liever op die manier streamt. De keuze is aan jou.

Geschreven door Maggie Tillman.