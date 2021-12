Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het is een maand geleden dat Eternals in première ging in de bioscoop. Helaas is dat venster gesloten. Maar als je je kans hebt gemist om het nieuwste Marvel-epos in de bioscopen te zien, geen zorgen. De release van "PVOD" (premium video on demand) op Disney+ is slechts enkele weken verwijderd.

Waar digitaal te streamen: Disney+

Marvels Eternals komt op 12 januari 2022 naar Disney+, aldus het officiële Eternals Twitter-account . Het zal beschikbaar zijn om te streamen in de VS, het VK en overal waar Disneys video-abonnementsservice beschikbaar is.

Eternals ging voor het eerst in première in Amerikaanse bioscopen op 5 november 2021. Het verdiende $ 157 miljoen in eigen land en $ 228 miljoen internationaal, voor een wereldwijd totaal van $ 385 miljoen. Dat is een solide opening tijdens het post-pandemische tijdperk. Ter referentie: andere recente Marvel-films, zoals Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings en Venom: Let There Be Carnage, verdienden respectievelijk $ 432 miljoen en $ 483,4 miljoen wereldwijd.

Eternals toont de vroegste glimp tot nu toe op de tijdlijn van Marvel Cinematic Universe. De Eternals zelf zijn gemaakt door een Celestial om mensen te beschermen tegen kwaadaardige wezens die bekend staan als Deviants. De film introduceert dit complexe ras van wezens - die allemaal dezelfde capaciteiten hebben of een specifieke vaardigheid hebben, of dat nu supersnelheid of geniaal intellect is, waardoor ze de machtigste mensen in de MCU zijn.

Het grootste deel van de film speelt zich af in het nabije heden. Of, specifiek, ongeveer acht maanden nadat de Avengers iedereen die was betrapt, terugkeerden. Dus rond Spider-Man: Far From Home in de MCU-versie van 2024.

De film is geregisseerd door Chloe Zhao, die een Academy Award won voor Nomadland, en met onder andere Angelina Jolie, Selma Hayek en Richard Madden. Er zijn 10 Eternals, oftewel superkrachtige wezens, in de film die de mensheid al duizenden jaren in het geheim beschermen. Hier is een overzicht van alle Eternals, plus één mens die ermee te maken krijgt:

Sersi heeft de macht om niet-bewuste materie te manipuleren. Ze werkt in het Natural History Museum in Londen. Ikaris (Richard Madden): Ikaris is een van de machtigste leden van de Eternals. Hij kan vliegen en stralen uit zijn ogen schieten.

Ikaris is een van de machtigste leden van de Eternals. Hij kan vliegen en stralen uit zijn ogen schieten. Ajak (Salma Hayek): Ajak is de leider van de Eeuwigen. Ze heeft de kracht om te genezen, evenals het vermogen om rechtstreeks met de Celestials te praten.

Ajak is de leider van de Eeuwigen. Ze heeft de kracht om te genezen, evenals het vermogen om rechtstreeks met de Celestials te praten. Thena (Angelina Jolie): Thena is de godin van de oorlog, met het vermogen om verschillende wapens te manifesteren.

Thena is de godin van de oorlog, met het vermogen om verschillende wapens te manifesteren. Phastos (Brian Tyree Henry): Phastos is de uitvinder in de Eternals, die alles kan samenstellen uit elke vorm van technologie.

Phastos is de uitvinder in de Eternals, die alles kan samenstellen uit elke vorm van technologie. Kingo (Kumail Nanjiani): Kingo is een krijger die energie kan manipuleren met zijn handen. Hij is ook een Bollywood-ster.

Kingo is een krijger die energie kan manipuleren met zijn handen. Hij is ook een Bollywood-ster. Druig (Barry Keoghan): Druig heeft het vermogen om de gedachten van andere mensen te manipuleren en is een oude rivaal van Ikaris.

Druig heeft het vermogen om de gedachten van andere mensen te manipuleren en is een oude rivaal van Ikaris. Makkari (Lauren Ridloff): Makkari heeft supersnelheid, zoals DCs Flash of Marvels Quicksilver, en is de eerste dove superheld van de MCU.

Makkari heeft supersnelheid, zoals DCs Flash of Marvels Quicksilver, en is de eerste dove superheld van de MCU. Gilgamesh (Don Lee): Lee (wiens Koreaanse naam Ma Dong-seok is) gebruikt zijn vuisten om te vechten. Hij is de sterkste krijger van de groep.

Lee (wiens Koreaanse naam Ma Dong-seok is) gebruikt zijn vuisten om te vechten. Hij is de sterkste krijger van de groep. Sprite (Lia McHugh): Sprite ziet eruit als een kind en gebruikt illusies om haar vijanden en bondgenoten te verwarren, net als de bedriegergod Loki.

Sprite ziet eruit als een kind en gebruikt illusies om haar vijanden en bondgenoten te verwarren, net als de bedriegergod Loki. Dane Whitman (Kit Harrington): Whitman is een mens die samen met Sersi in het Natural History Museum in Londen werkt.

Hier is een selectie van officiële Eternals-trailers en inside-looks op YouTube:

Eternals van Marvel Studios | Laatste Trailer

Eternals van Marvel Studios | Officiële teaser

"Visionaire" Mimi | Eternals van Marvel Studios

"Introductie van The Eternals" Mimi | Eternals van Marvel Studios

"In het begin" Mimi | Eternals van Marvel Studios

