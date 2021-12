Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Disney+ markeert het begin van het kerstseizoen niet met een nieuw geopende adventskalender zoals de meesten van ons, maar met een aantal welkome toevoegingen aan zijn reeks tv- en films - in het bijzonder door de originele Die Hard toe te voegen, waardoor de hele franchise beschikbaar is voor mensen om van te genieten.

Als die timing je een beetje willekeurig lijkt, komt dat waarschijnlijk omdat je denkt dat Die Hard geen kerstfilm is, ondanks de bergen bewijs die aantonen dat het dat wel is. Hoe dan ook, je krijgt toegang tot een heleboel leuke actiefilms.

In de iconische films neemt Bruce Willis de rol van John McClane op zich voor een reeks escalerende stunts en gevechten, maar we weten niet zeker of ze ooit beter zullen worden dan dat eerste uitje, tegenover Alan Rickmans fantastische Hans Gruber op het Nakatomi Plaza.

Nu ze allemaal op Disney+ staan, kun je zelf beoordelen, en je krijgt ook de kans om de kerstbomen, versieringen en vermeldingen op de achtergrond van de eerste film te tellen. Disney heeft zelfs een YouGov-enquête laten uitvoeren om de kwestie van zijn kerstgevoel op te lossen, waarbij een kleine meerderheid daadwerkelijk heeft gestemd om te besluiten dat het GEEN vakantiefilm is.

Maar laat zon klein beetje democratie je eigen belachelijk sterke meningen niet in de weg staan, dat is wat we zeggen - geloof wat je wilt!

