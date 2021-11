Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Ondanks dat de volgende fase van Marvel-films in volle gang is, zal Tom Holland zijn Spidey-pak niet snel ophangen.

Spider-Man: No Way Home is bedoeld om te dienen als een finale van de huidige trilogie van Marvel Cinematic Universe Spider-Man-films, maar de Nederlandse versie van de web-slinger tekent nog niet af. Sony-producer Amy Pascal heeft aan Fandango bevestigd dat hij zal terugkeren voor een nieuwe trilogie van Spider-Man-films die zich afspelen in de MCU.

"Dit is niet de laatste film die we met Marvel gaan maken - [dit is niet] de laatste Spider-Man-film", zei Pascal. "We maken ons klaar om de volgende Spider-Man-film te maken met Tom Holland en Marvel. We beschouwen dit als drie films en nu gaan we door naar de volgende drie".

Pascal voegde toe: "Dit is niet de laatste van onze MCU-films... Marvel en Sony gaan samen verder als partners".

In tegenstelling tot de meeste andere Marvel-superhelden, zijn de rechten op Spider-Man, evenals zijn schurken, eigendom van Sony. Maar dankzij een overeenkomst uit 2015 tussen Sony en Marvel Studios kon het personage worden geïntegreerd in de MCU. Er zijn echter enkele eigenaardigheden aan de deal geweest, zoals dat Homecoming en Far From Home beide niet beschikbaar zijn op de Disney+ naast andere MCU-films.

Toch is het een spannende tijd voor fans om te weten dat Sony en Marvel van plan zijn om samen films te blijven maken en dat Nederland terugkomt.

