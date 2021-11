Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Disneys wekenlange reeks promoties, evenementen en contentpremières voor Disney+ abonnees is gearriveerd.

Ook bekend als Disney+ Day, is het niet alleen een megamarketingcampagne waarbij zowat elk onderdeel van The Walt Disney Company betrokken is, maar het is ook toevallig de tweede verjaardag van Disney+. Dit is wat je moet weten over Disney+ Day, inclusief wanneer het is, wat abonnees krijgen en meer.

Ook: wat is IMAX Enhanced en welke Disney+ films ondersteunen het?

Om de lancering van Disney+ twee jaar geleden te vieren, heeft Disney de verjaardag van de streamingdienst veranderd in een feestdag genaamd Disney+ Day, en heeft het een aantal festiviteiten voor Disney+ abonnees gecoördineerd, waaronder verschillende deals en besparingen, nieuwe inhoud om naar te kijken, en zelfs enkele trailers en sneak peeks.

Bijna elke hoek van Disneys enorme imperium neemt deel aan de eerste Disney+ Day. Op Disney+ Day kunnen bijvoorbeeld zowel Shang-Chi als de Legend of the Ten Rings en Jungle Cruise gratis worden gestreamd, Disney+ -abonnees krijgen gratis verzending bij ShopDisney en kunnen Walt Disney World Resort en Disneyland Resort 30 betreden. minuten voordat de parken opengaan, en zelfs Disney+ heeft de grootste prijsverlaging ooit gekregen .

Dit zijn slechts enkele van de voordelen die Disney heeft gepland voor Disney+ Day.

De allereerste Disney+ Day is gepland voor vrijdag 12 november 2021. Maar sommige van Disneys promoties begonnen in de week van Disney+ Day.

Disney+ Day is geen typisch "evenement" met een live gestreamde uitzending die je kunt bekijken. Het is een feest dat een dag duurt en wordt gekenmerkt door nieuwe shows, films en specials die je kunt streamen op Disney+. Dus ga daarheen om alle nieuwe inhoud te zien. Van zijn streamingdienst wordt verwacht dat Disney een hele reeks trailers en andere sneak peeks van aankomende programmering zal uitbrengen. Deze teases zullen naar verwachting in première gaan op Disney+ en via de sociale kanalen van Disney:

Volg Disney+ op: Twitter | Facebook | Instagram | YouTube | TikTok

Pocket-lint werkt deze gids bij met meer promoties en evenementen zoals aangekondigd door Disney voorafgaand aan Disney+ Day.

De volgende films en shows kunnen vanaf 12 november gratis worden gestreamd vanuit Disney+:

Ciao Alberto

betoverd

Entrelazados

Dopesick (in internationale markten beschikbaar in de VS op Hulu)

Fancy Nancy seizoen 3

Feest

Bevroren koorts

Koop een paard!

Home Sweet Home Alone

Jungle Cruise

Marvel Assembled: The Making of Shang-Chi en The Legend of The Ten Rings

Marvel Studios Legends: Hawkeye

Olaf presenteert

Papierman

Shang-Chi en de legende van de tien ringen

Draaien

Voor altijd verward

De ballade van Nessie

De kleine matchgirl

The Making of Gelukkiger dan ooit: een liefdesbrief aan Los Angeles

De Simpsons in Plusaversary!

De wereld volgens Jeff Goldblum

Tik Tak Verhaal

Onder de helm: de erfenis van Boba Fett

Opmerking: Pocket-lint heeft de meest opvallende nieuwe toevoegingen vetgedrukt aangegeven.

squirrel_widget_187869

De volgende "Disney+ Day-specials" van Pixar en Marvel - samen met andere sneak peeks - zullen vanaf 12 november beschikbaar zijn om te streamen vanuit Disney+:

Speciaal voor Pixar Animation Studios om 8 uur PT (11 uur ET / 16 uur GMT)

Marvel Studios-special om 8:45 uur PT (11:45 uur ET / 16:45 uur GMT)

Vanaf 06:00 uur PT (9:00 uur ET/2:00 uur GMT) kun je Disney+ (@DisneyPlus) volgen op Twitter , Facebook en Instagram voor eerste looks, nieuwe trailers, exclusieve clips en optredens van Disney+-makers en sterren voor aankomende content in de hele Disney-wereld. , Pixar, Marvel, Star Wars en National Geographic merken. Op Disney+s officiële TikTok-account is Disney ook van plan om korte inhoud te uploaden om verschillende verhalen, merken en personages te laten zien.

Oh, en ESPNs Monday Night Football en Monday Night Countdown op 8 november 2021 zullen exclusieve Disney+ originele spots uitzenden.

Van 12 november tot 14 november 2021 hebben meer dan 200 AMC-theaterlocaties in de VS vier dagelijkse verrassingsvertoningen van Disney-films, met kaartjes die elk $ 5 kosten. Gasten weten pas welke film er wordt vertoond als de vertoning begint, maar ze ontvangen wel een gratis Disney+ poster en een speciale kortingsaanbieding bij hun ticketaankoop. Elke film zal ook een "surprise short" hebben. Een lijst met deelnemende AMC-locaties vindt u hier.

Disney+ kost $1,99/£1,99 voor een maand voor nieuwe en in aanmerking komende abonnees. Dat is een besparing van 75 procent. De deal loopt af op 14 november 2021.

ShopDisney biedt van 12 november tot 14 november 2021 gratis verzending in de VS en Europa aan Disney+-klanten. Ook zal de online winkel voor een beperkte tijd in de VS nieuwe aanpasbare producten uitrollen van de merken Disney, Pixar, Star Wars en Marvel, waaronder t-shirts.

Disney werkte samen met VeVe , een digitaal verzamelplatform, om Golden Moments NFTs te lanceren met personages van de merken Disney, Pixar, Marvel, Star Wars en Simpsons. Nieuwe digitale verzamelobjecten zijn dagelijks beschikbaar vanaf 7 november tot Disney+ Day, eindigend met een speciaal "ultra-zeldzaam" verzamelobject.

Disney Publishing Worldwide biedt van 8 november tot 17 november 2021 geselecteerde e-boeken aan voor 99 cent, inclusief titels Loki en The Mandalorian.

Funko biedt van 12 november tot 14 november 2021 10 procent korting op Disney+ producten op Funko.com . Gebruik de actiecode DISNEYPLUSDAY.

Star Wars-fans kunnen op 12 november om 06.00 uur PT naar BringHometheBounty.com gaan voor de onthulling van de nieuwe Star Wars Funko Pop! bobbel hoofden.

WizKids biedt vanaf 8 november 5 procent korting op Disney-producten en een Marvel-cadeau bij aankopen met de promotiecode DISNEYPLUSDAY.

Target organiseert van 12 november tot 14 november 2021 speciale weggeefacties in bijna 800 winkels in de VS.

Disney+-abonnees met een geldig ticket of een geldige pas en een themaparkreservering op 12 november 2021 krijgen speciale voordelen in alle Disney-pretparken, waaronder dat ze 30 minuten voordat de parken opengaan het Walt Disney World Resort en Disneyland Resort kunnen betreden.

Bekijk de gids van Pocket-lint op Disney+ voor meer informatie over de service.