(Pocket-lint) - Disney+ Day staat voor de deur, en Disney zorgt ervoor dat fans gepompt worden met een reeks promoties van een week.

Onder de deals: Een enorme korting naar Disney+.

Vanaf maandag 8 november 2021 en tot 14 november 2021 kun je een abonnement nemen op Disney+ voor $ 1,99/£ 1,99 . De tijdelijke aanbieding is beschikbaar voor zowel nieuwe als in aanmerking komende terugkerende abonnees. Hoewel het maar een maand werkt, is het beschikbaar in de VS, het VK en verschillende andere landen.

Ter referentie: een abonnement op Disney+ kost in de VS doorgaans $ 7,99 voor een maand. Dat is dus een besparing van 75 procent. Niet slecht, toch?

Ga naar de nieuwe hub van Disney+ op disneyplus.com/disneyplusday om te zien of je in aanmerking komt. Daar kun je je aanmelden en meer informatie vinden over andere Disney+ Day-evenementen, deals en nieuwe contentpremières. Zo zullen bijvoorbeeld Shang-Chi en The Legend of the Ten Ring s in première gaan, net als de reboot van Home Sweet Home Alone.

Noteer dus zeker in je agenda. Disney+ Day vindt plaats op 12 november 2021. Het is bedoeld om de tweejarige verjaardag van de lancering van Disneys streamingdienst te vieren. Voor meer informatie over Disney+ en wat je op de streamingdienst kunt bekijken, zie hier de handleiding van Pocket-lint.