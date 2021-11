Wat is IMAX Enhanced en welke Disney+ films ondersteunen het?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Disney heeft een "IMAX Enhanced"-modus aangekondigd voor Disney+ .

Kortom, het lanceert een IMAX Expanded-beeldverhouding voor een selecte reeks films. IMAX en DTS werkten samen met Disney om de nieuwe ervaring naar het Disney+ streamingplatform te brengen. Het is zelfs de eerste streamingdienst die toegang heeft tot IMAX Enhanced, te beginnen met 13 films. Maar het komt ook ergens anders vandaan.

. @Marvel- fans, verzamel! Betreed deze vrijdag opnieuw het Marvel Cinematic Universe met de uitgebreide beeldverhouding van IMAX. IMAX Enhanced komt naar @DisneyPlus ! #IMAXonDisneyPlus #DisneyPlusDay pic.twitter.com/vYofdIE0UM — IMAX (@IMAX) 8 november 2021

Laten we eerst met IMAX beginnen. Het is een bekend entertainmentmerk dat een eersteklas filmervaring probeert te creëren door een bepaald kwaliteitsniveau te beloven met een eigen systeem van cameras met hoge resolutie, films, projectoren en bioscopen met groot scherm. IMAX gebruikt traditioneel een 1.43:1 formaat.

IMAX Enhanced, dat op 12 november 2021 op Disney+ wordt gelanceerd, is een nieuw merk om de IMAX-ervaring in je eigen huis te krijgen.

IMAX Enhanced gebruikt een nieuwe IMAX Expanded-beeldverhouding van 1,90:1, wat dichter bij de 16:9-verhouding van de tv in uw woonkamer ligt. Het idee is dat je met IMAX Enhanced een film kunt kijken zoals de regisseur en cameraman het oorspronkelijk bedoeld hadden om het aan het publiek in IMAX-theaters te presenteren.

Marvel-films worden bijvoorbeeld meestal gepresenteerd in bredere, letterbox-beeldverhoudingen. Maar sommige bevatten 1.90:1-sequenties die zijn vastgelegd met IMAX-gecertificeerde cameras voor een groter beeld in IMAX-theaters. Black Widow heeft 22 minuten aan IMAX Expanded Aspect Ratio-beelden.

Sommige Marvel-films, zoals Avengers: Infinity War en Avengers: Endgame, zijn zelfs volledig opgenomen in het IMAX Expanded Aspect Ratio-formaat.

Deze verschillende films en reeksen vullen nu meer van je tv-thuisscherm wanneer ze worden gestreamd via de IMAX Enhanced-modus van Disney+. Het resultaat? Kleinere zwarte balken. De nieuwe ervaring zal zelfs "meeslepend IMAX-signatuurgeluid van DTS" bevatten, maar niet bij de lancering. Het komt in de toekomst.

IMAX Enhanced-inhoud wordt uitgerold naar Disney+ en andere streamingplatforms, evenals Ultra HD Blu-ray-schijven in de VS, Europa, China en Japan.

Vanaf 12 november 2021 kunnen alle Disney+-abonnees wereldwijd IMAX Enhanced ervaren in 13 Marvel-titels met de uitgebreide beeldverhouding van IMAX. Het enige wat je hoeft te doen is de film op Disney+ te vinden en vervolgens op play te drukken.

. @IMAX Enhanced komt naar #DisneyPlus op #DisneyPlusDay betekent:



een meer meeslepende kijkervaring thuis

een groter gevoel voor schaal

een nieuwe manier om je MCU-favorieten te ervaren

#IMAXonDisneyPlus — Disney+ (@disneyplus) 8 november 2021

De lijst met Disney+ films die IMAX Enhanced ondersteunen is als volgt:

Ant-Man en de wesp

Avengers: Eindspel

Avengers: Infinity War

Zwarte Panter

Zwarte weduwe

Captain America: Burgeroorlog

Kapitein Marvel

Dokter Vreemd

Bewakers van het Universum

Guardians of the Galaxy Vol. 2

Ijzeren man

Shang-Chi en de legende van de tien ringen

Thor: Ragnarok

Opmerking: Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings maakt ook zijn debuut op Disney+ Day, dezelfde dag dat IMAX Enhanced wordt uitgebracht.

squirrel_widget_187869

Disney+ is de eerste lanceringspartner in de VS. Maar IMAX zei dat de nieuwe ervaring wereldwijd naar meer streaming-opties komt:

Sony Bravia Core in de VS, Canada, Europa, Latijns-Amerika en Azië

Rakuten TV in Europa

Tencent en iQiyi in China

Tsutaya in Japan.

Naast 13 Marvel-films wordt de IMAX Enhanced-collectie uitgebreid met Spider-Man: Far From Home, Jumanji: The Next Level, Bad Boys For Life van Sony Pictures Entertainment; evenals Paramount Pictures Terminator: Dark Fate, Transformers: The Last Knight, Top Gun en meer.

U kunt de volledige lijst met IMAX Enhanced-inhoud hier bekijken.

IMAX Enhanced-gecertificeerde apparaten zijn momenteel beschikbaar in de VS, Europa, China en Japan, en er worden er wereldwijd meer gelanceerd.

Hoewel je geen IMAX Enhanced-gecertificeerd apparaat nodig hebt om toegang te krijgen tot IMAX Enhanced-context, zei IMAX dat het een subset van tvs, projectoren, luidsprekers en AV-ontvangers heeft geïdentificeerd die allemaal "voldoen aan strikte prestatienormen voor kijkmodus, resolutie, kleur, helderheid , contrast en sonische trouw". Dat betekent dat u idealiter met elk van deze gecertificeerde apparaten volledig bent geoptimaliseerd en voorbereid om het meeste uit de visuele en audiotechnologie van IMAX te halen.

U kunt de volledige lijst met IMAX Enhanced-gecertificeerde apparaten hier bekijken.

Bekijk de I MAX Enhanced FAQ-pagina voor meer details