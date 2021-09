Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Disney heeft een releasedatum aangekondigd voor The Book of Boba Fett, een nieuwe Star Wars-show over de legendarische premiejager. Het gaat in première op de Disney+ streamingdienst op 29 december 2021.

Een scène na de aftiteling tijdens de finale van seizoen twee van The Mandalorian onthulde afgelopen december eigenlijk dat er een Boba Fett-spin-off-serie in de maak was. Destijds zei Disney dat de show in december 2021 in première zou gaan. Nu geeft het een officiële datum. Net als The Mandalorian is The Book of Boba Fett gratis te bekijken - afgezien van de kosten van een abonnement op Disney+ zelf. (Zie de Disney+ gids van Pocket-lint voor meer informatie over hoeveel de service kost.)

Disney beschrijft The Book of Boba Fett als een "spannend" avontuur - een avontuur waarin Boba Fett en huurling Fennec Shand door "de onderwereld van de Melkweg" navigeren en "terugkeren naar het zand van Tatooine om hun claim op het gebied dat ooit werd geregeerd door Jabba the Hutt en zijn misdaadsyndicaat".

Verder is er weinig bekend. Disney moet nog steeds een trailer uitbrengen, hoewel die waarschijnlijk binnenkort zal komen, aangezien een premièredatum is aangekondigd.

Houd er rekening mee dat er verschillende andere Star Wars-shows op stapel staan voor Disney+, waaronder een serie die volledig gericht is op Obi-Wan Kenobi.