Het is vandaag Disney+ Dag met Shang-Chi-debuut en nog veel meer

(Pocket-lint) - The Walt Disney Company organiseert vandaag, vrijdag 12 november 2021, de eerste viering van Disney+ . Dit wordt Disney+ Day genoemd en omvat het debuut van nieuwe contentreleases en sneak peeks.

Alle Disney+-abonnees hebben toegang tot een hele reeks nieuwe films en tv-series, waaronder de streamingpremière van Marvel-film, Shang-Chi en The Legend of The Ten Rings.

Jungle Cruise met in de hoofdrol Dwayne "The Rock" Johnson en de reboot/vervolg op Home Alone - Home Sweet Home Alone - zijn nu beide beschikbaar op het platform.

Er zijn ook nieuwe one-shots en tv-series uitgebracht, waaronder Olaf Presents - een nieuwe selectie shorts met de schattige sneeuwman uit Frozen. Terwijl seizoen 2 van The World Volgens Jeff Goldblum is toegevoegd, net als de Michael Keaton-starrer Dopesick.

Er zullen tal van sneak peeks en aankondigingen zijn tijdens de fan-feestdag, met nieuwe trailers, eerste looks, breaking news, exclusieve clips en meer die verschijnen op sociale kanalen.

Ook als onderdeel van Disney+ Day heeft de dienst zijn bereik uitgebreid naar Zuid-Korea, Taiwan en Hong Kong.

"Deze dag van waardering brengt onze missie tot leven om fans en families over de hele wereld te entertainen, informeren en inspireren door de kracht van ongeëvenaarde verhalen, en zal een jaarlijks tentpole-evenement worden dat door onze wereldwijde bedrijven zal worden versterkt", aldus Disney CEO, Bob Chape

Een Disney+-abonnement kost £ 7,99 / $ 7,99 / € 8,99 per maand of £ 79,90 / $ 79,99 / € 89,90 per jaar.

