(Pocket-lint) - Na het uitlekken van de eerste Spider-Man: No Way Home- trailer afgelopen weekend, heeft Sony de officiële video naar YouTube gepusht.

Houd er rekening mee dat dit Marvels derde Spider-Man-film is. Het ziet de terugkeer van de sterren van de vorige twee films, waaronder Tom Holland en Zendaya als respectievelijk Peter Parker en Mary Jane. Het is een van de meest verwachte films van de jaren, met verschillende online geruchten die speculeren over wie er nog meer in de productie met een groot budget zou kunnen spelen, zoals voormalige Spider-Man-acteurs Toby Maguire en Andrew Garfield.

Hoewel de trailer geen van die twee voormalige Spideys laat zien, stelt hij niet teleur. Het gaat verder waar Spider-Man: Far From Home uit 2019 ophield — met de identiteit van Peter Parker aan de wereld onthuld. Dit leidt ertoe dat Parker de realiteit doorbreekt met de hulp van Benedict Cumberbatchs Doctor Strange. Het lijkt erop dat de gekte van het multiversum, waarin de show Loki dook, een grote rol zal spelen in deze volgende Marvel-aflevering.

De trailer plaagt ook de terugkeer van Alfred Molinas Doctor Otto Octavius uit Spider-Man 2 uit 2004. We zien zelfs een groene bom in een apart frame rollen, mogelijk een hint naar de terugkeer van Willem Dafoes Green Goblin uit de eerste Spider-Man-film in 2002 Heck, het klinkt alsof hij ook kakelt als de bom rolt.

De plot van de film zal zeker vergelijkingen trekken met de geanimeerde hit van 2019, Into the Spiderverse. Maar fans van stripboeken zullen misschien ook herkennen dat No Way Home zich aan het vormen is om mogelijk de formatie van de sinistere zes te zien, een groep schurken die allemaal om de een of andere reden een hekel hebben aan Spider-Man.

Wat is er net gebeurd? Bekijk de officiële teaser-trailer voor #SpiderManNoWayHome , exclusief in de bioscoop op 17 december. pic.twitter.com/gitbLCniOd — Spider-Man: geen weg naar huis (@SpiderManMovie) 24 augustus 2021

Allemaal opgewonden van het kijken naar de trailer en verlangen naar wat web-slingerende actie? Spider-Man: No Way Home zal op 17 december 2021 in de bioscoop verschijnen, dus bekijk hier onze bestelling van Spider-Man-horloges om te zien waar deze in de tijdlijn komt te staan.

We hebben hier ook een MCU-horlogebestelling. Bekijk ten slotte onze aankomende Marvel-filmgids om te zien wat er nog meer in het Marvel Cinematic Universe komt.

