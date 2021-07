Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Marvel heeft onlangs onthuld wanneer zijn langverwachte Hawkeye TV-show zal debuteren op de Disney+ streamingdienst.

Op 24 november 2021 wordt het de vijfde Disney+ show die het Marvel Cinematic Universe uitbreidt. Naast deze aankondiging van de releasedatum deelde Disney de eerste officiële afbeelding van de show. Clint Barton van Jeremy Renner staat voor Kate Bishop van Hailee Steinfeld, ook bekend als de nieuwe Hawkeye.

Renner maakte zijn debuut als Barton, of Hawkeye, in Thor uit 2011. Sindsdien is Hawkeye in vijf MCU-films verschenen. Het personage heeft de gewoonte om van cruciaal belang te zijn voor de plot van veel Avengers-films. Hailee Steinfeld maakt echter nu pas haar debuut via de nieuwe serie op Disney+. In de strips wordt het personage als jong meisje door Hawkeye gered en begint ze te trainen om de beroemde boogschutter en zijn vaardigheden na te bootsen.

Aangezien Hawkeye de volgende live-action Marvel TV-serie is die debuteert op Disney+, dachten we dat het een goed moment was om kennis te maken met de titulaire superheld. Maar in plaats van meer dan twee dozijn films en verschillende shows te bekijken, kunt u misschien overwegen om onze lijst met films en shows te gebruiken die waarschijnlijk het belangrijkst zijn voor Hawkeye.

squirrel_widget_187869

OPMERKING: Ga naar de onderkant voor een versie met opsommingstekens van deze handleiding om eventuele spoilers over te slaan.

Laten we beginnen met de film waarin Hawkeye de MCU binnenkomt. Het dient natuurlijk ook als een introductie voor Thor, Loki en heel Asgard, dus verwacht tijdens de film geen ton Hawkeye. Je zult echter zijn vroege begin zien, zoals toen hij voor Shield werkt en Thors hamer, Mjolnir, bewaakt.

Dit is de eerste film waarin Hawkeye scènes begint te stelen van de zwaargewicht helden.

We zien eerst een iets formidabelere kant van het personage wanneer hij onder de controle van Loki wordt geplaatst en bijna de Helicarrier neerschiet met zijn pijl en boog. De camera die zijn pijlen volgt, zorgt voor enkele van de koelere opnamen tijdens de slag om New York. Het belangrijkste is dat voor de toekomstige Hawkeye-serie, The Avengers de speciale connectie onthult tussen Renners Clint Barton en Scarlett Johannssons Natasha Romanov.

Age of Ultron biedt kijkers een hoop achtergrondverhaal voor Renners Clint Barton. Als hij niet aan het wreken is, leidt hij een vrij normaal leven thuis, compleet met een vrouw en drie kinderen. Hawkeye speelt ook een grote rol bij het helpen van Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) om een Avenger te worden. Er is ook veel luchtige humor, zoals wanneer Hawkeye zichzelf belachelijk maakt omdat hij een pijl en boog gebruikt in gevechten tegen superintelligente robots.

In Captain America: Civil War gaan de Avengers uit elkaar en kiezen zij partij. Dit plaatst Black Widow en Hawkeye tijdelijk tegen elkaar, omdat ze tegenovergestelde kanten nemen. Natasha gaat met Iron Man en Barton, die uit pensioen komt, kiest de kant van Captain America. Uiteindelijk helpen ze allebei Cap, wat ertoe leidt dat Barton wordt opgesloten in een superheldengevangenis die bekend staat als The Raft. Maar hij is uitgebroken aan het einde van de film.

Hawkeye ontbrak verrassend genoeg in Avengers: Infinity War uit 2017. Maar de openingsscène van Endgame onthult een Hawkeye-familiebarbecue. Helaas wordt het verwend door Thanos snap, waardoor Barton helemaal alleen blijft. Barton besteedt vervolgens het vijfjarige gat in de film als een moorddadige burgerwacht die erop uit is om iedereen te vermoorden die hij onwaardig acht om de snap te hebben overleefd. Natasha trekt hem terug van zijn moordpartij, in de hoop zijn familie terug te krijgen.

Het paar gaat samen naar Vormir om de Soul Stone op te halen. Het is veilig om aan te nemen dat de gebeurtenissen op Vormir rechtstreeks verband houden met de nieuwe tv-serie.

Hoewel Hawkeye niet te zien was in The Falcon and The Winter Soldier, toont het wel het debuut van een ander personage, Julia Louis-Dreyfus Contessa Valentina Allegra de Fontaine, die we misschien meer van de nieuwe Hawkeye-serie zullen zien. Dat komt omdat ze over Hawkeye praat in de aftitelingscène van onze volgende film.

Black Widow dient als een zwanenzang voor Natasha Romanov van Scarlett Johansson.

Hoewel de film niet echt Renners Hawkeye bevat, zit hij vol met verwijzingen naar het verleden van hem en Natasha in Boedapest. De scène met de aftiteling is echter de belangrijkste connectie met de nieuwe Hawkeye-serie, aangezien het laat zien dat Louis-Dreyfus Allegra De Fontaine Natashas zus, Yolanda (Florence Pugh), benadert met een aanbod om de man neer te halen die "verantwoordelijk" is voor de dood van haar zus. Vervolgens laat ze Yolanda een foto van Hawkeye zien.

Deze aanbeveling zal voor sommigen misschien als een kleine verrassing komen, maar de MCU zal waarschijnlijk een aantal van de personages uit de reeks Marvel-shows van Netflix toevoegen aan toekomstige MCU-projecten — waaronder Daredevil van Charlie Cox, Punisher van Jon Berenthal en Jessica Jones van Krysten Ritter. Verwacht wordt dat geen van hen specifiek in Hawkeye zal zijn, maar geruchten wijzen erop dat de schurk van Netflix Daredevil, Vincent DOnofrios Wilson Fisk, opduikt.

Het is de moeite waard om de serie te bekijken voor het geval dat, omdat DOnofrios Fisk misschien wel een van de brutere schurken is die ooit in de MCU zal verschijnen.

Dit is dezelfde gids als hierboven, alleen met opsommingstekens in lijstvorm en vrij van spoilers:

Thor (2011 - film)

De Wrekers (2012 - film)

Avengers: Age of Ultron (2015 - film)

Captain America: Burgeroorlog (2016 - film)

Avengers: Eindspel (2019 - film)

De Valk en de Wintersoldaat (2021 - TV-show op Disney+)

Zwarte weduwe (2021 - film)

Daredevil (2015 tot 2018 - tv-show)

Bekijk onze gids over aankomende Marvel-films , Marvel-postcreditscènes en hoe u elke Marvel-film in chronologische volgorde kunt bekijken.

Lees ook: