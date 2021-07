Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Een van Marvels volgende grote tv-shows, een Hawkeye-spin-off, heeft een releasedatum gekregen voor Disney+ .

Hawkeye debuteert op de streamingdienst op 24 november 2021. Naast de aankondiging van de releasedatum deelde Disney de eerste officiële afbeelding van de show. Clint Barton van Jeremy Renner staat voor en praat misschien met Kate Bishop van Hailee Steinfeld, ook bekend als de nieuwe Hawkeye.

Marvels live-action Hawkeye-serie volgt WandaVision, The Falcon and the Winter Solider en Loki - drie andere tv-series die allemaal in première gingen in 2021 en een voortzetting zijn van het Marvel Cinematic Universe . Hawkeye zal waarschijnlijk ook aansluiten bij de film Black Widow , zoals geplaagd in een post-creditscherm .

Als je tussen nu en de winter meer Marvel-content nodig hebt, een geanimeerde What If...? show gaat in augustus in première op Disney+. Het vertelt alternatieve versies van Marvel-verhalen, zoals: Wat als Peggy Carter het supersoldeerserum kreeg in plaats van Steve Rogers? Plus, Marvel heeft theatrale films op komst, zoals Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings op 3 september 2021, Eternals op 5 november 2021 en Spider-Man: No Way Home op 17 december 2021.

Raadpleeg onze gids voor meer aankomende Marvel-shows en films.

