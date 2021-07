Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Een recente Star Wars deepfake op YouTube was zo goed dat Lucasfilm het talent achter de VFX-video heeft ingehuurd.

Spoiler alert: De finale van seizoen 2 van The Mandalorian op Disney+ zag een Jedi aankomen om Grogu (ook bekend als Baby Yoda) te nemen. Maar niet zomaar een Jedi: een jonge Luke Skywalker. Sommige kijkers waren echter niet onder de indruk van de visuele effecten. Vastbesloten om de laatste paar minuten van de show te corrigeren en Mark Hamill op een meer releastic manier te verouderen, publiceerde een YouTuber die bekend staat als Shamook in december een deepfake die bijna drie miljoen views heeft verdiend.

Shamooks werk is zo overtuigend dat het hem een nieuwe baan opleverde bij Lucasfilms visual effects-divisie, Industrial Light and Magic.

"Zoals sommigen van jullie misschien al weten, ben ik een paar maanden geleden lid geworden van ILM/Lucasfilms en heb ik geen tijd gehad om aan nieuwe YouTube-content te werken", schreef Shamook in de reacties van een recente video. "Nu ik mijn baan heb gevonden, zouden de uploads weer moeten toenemen. Ze zullen nog steeds traag zijn, maar hopelijk geen maanden uit elkaar."

Lucasfilm bevestigde de nieuwe aanwinst en vertelde IndieWire : "[Industrial Light and Magic is] altijd op zoek naar getalenteerde artiesten en hebben in feite de artiest ingehuurd die door de online persona Shamook gaat. In een andere reactie op YouTube onthulde Shamook hun nieuwe baan titel is een "Senior Facial Capture Artist".

Deepfake-videos gebruiken kunstmatige intelligentie om het te laten lijken alsof iemand iets doet of zegt dat hij nooit heeft gedaan. Pocket-lint heeft een handleiding die beschrijft hoe de technologie werkt. In een verklaring aan de media zei Lucasfilm dat ILM de afgelopen jaren heeft geïnvesteerd in zowel machine learning als AI om "meeslepende visuele effecten te produceren en het was geweldig om te zien hoe het momentum in deze ruimte toeneemt naarmate de technologie vordert".