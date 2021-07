Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - ESPN+ verhoogde zijn prijzen voor het laatst in december, en nu verhoogt Disney de tarieven van de dienst opnieuw, minder dan acht maanden later.

Vanaf 13 augustus 2021 kost een jaarabonnement $ 69,99 per jaar, een stijging van $ 10 ten opzichte van $ 59,99 voorheen. Tegelijkertijd verandert de prijs van een maandabonnement. Het kost $ 6,99 per maand, een stijging van $ 1 van $ 5,99 vanaf vorig jaar. De prijzen voor bestaande abonnees stijgen op de eerste rekening op of na 13 augustus. Opzeggen kan natuurlijk altijd. Maar als u kiest voor een jaarabonnement op ESPN+ in plaats van een maandelijks abonnement, bespaart u in de loop van het jaar ongeveer $ 13.

Houd er rekening mee dat ESPN+ eigendom is van Disney. Onder toezicht van de BAMTech-eenheid van het bedrijf, die achter andere populaire video-apps van HBO, WWE en anderen zit, is ESPN+ Disneys direct-to-consumer abonnementsvideoservice voor alle MLB- en NHL-sportfans.

Je kunt alles over ESPN+ en Disney+ leren in onze onderstaande gidsen:

In maart kregen Hulu-gebruikers ook de mogelijkheid om naadloos toegang te krijgen tot ESPN+ content voor een maandelijks bedrag. Ze kunnen ESPN+ live sportevenementen, shows, originelen en documentaires rechtstreeks via de Hulu-app bekijken. Hoewel deze add-on los staat van de Disney-bundel , krijgen abonnees van de Disney-bundel automatisch ESPN+-content geïntegreerd in hun Hulu-ervaring. Bovendien kunnen Hulu-abonnees ESPN+ pay-per-view-evenementen kopen op Hulu.

De prijs van de Disney-bundel, die ESPN+, Disney+ en Hulu omvat, stijgt niet als onderdeel van de laatste prijsstijging van ESPN+. Die bundel blijft $ 13,99 per maand kosten.