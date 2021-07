Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Marvels volgende Disney+ tv-serie heeft zojuist een officiële releasedatum gekregen.

Nu WandaVision en The Falcon and The Winter Soldier klaar zijn en Loki binnenkort ten einde loopt, vraag je je waarschijnlijk af: wat biedt de toekomst voor het Marvel Cinematic Universe - vooral op Disney+ ? Wel, er is goed nieuws. Disney heeft een nieuwe tv-serie aangekondigd genaamd What If...? zal op 11 augustus 2021 op zijn streamingplatform verschijnen. Het zal de vierde MCU-serie zijn die debuteert op Disney+, maar het zal de eerste geanimeerde serie zijn. Het is gebaseerd op de strips met dezelfde naam.

Elke aflevering richt zich op een andere vraag en onthult een alternatieve versie van de MCU. We weten dat twee afleveringen zullen vragen: wat als Peggy Carter het supersoldatenserum kreeg in plaats van Steve Rogers, en wat als Yondu TChalla ontvoerde in plaats van Peter Quill? Jeffrey Wright zal vertellen als Uatu, ook bekend als de Watcher.

Het eerste seizoen heeft 10 afleveringen, met elke woensdag nieuwe afleveringen. Marvel-president Kevin Feige onthulde zelfs in een interview met Buzzfeed dat zijn bedrijf al werkt aan een tweede seizoen van 10 afleveringen. De timing van de nieuwe serie is logisch voor Disney+, omdat het het gat zal vullen tussen de eerste ronde van MCU-tv-shows (waarbij Loki eindigt op 14 juli 2021) en de première van Hawkeye en Ms. Marvel ergens in de herfst.

Samen met de releasedatum van augustus onthulde Marvel een nieuwe trailer voor zijn What If...? geanimeerde tv-serie.

Terwijl de show twee dozijn acteurs uit de belangrijkste MCU-films terugbrengt om geanimeerde versies van hun personages in te spreken, onthult de nieuwste trailer dat er een nieuwe stem is voor Tony Stark. Met andere woorden, Robert Downey Jr zal zijn personage niet uit de films laten horen. De trailer toont ook een alternatief oorsprongsverhaal voor Tony, terwijl hij de schurk van Black Panther, Erik Killmonger, ontmoet, die wordt ingesproken door de originele acteur Michael B Jordan. Bekijk hierboven de nieuwe trailer.

