Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het 11e en laatste seizoen van The Walking Dead zal in augustus op onze schermen verschijnen, waarbij Disney+ de rechten krijgt om het in het VK te laten zien als onderdeel van de steeds groter wordende Star on Disney+ line-up.

Daarnaast zijn vanaf vrijdag 2 juli 2021 alle 10 de voorgaande seizoenen voor jou beschikbaar op het streamingplatform om bij te praten.

Hier is dan alles wat je moet weten over The Walking Dead seizoen 11, inclusief wanneer en waar je het kunt bekijken en de voorgaande 10 seizoenen.

Het afsluitende seizoen van The Walking Dead wordt uitgezonden vanaf zondag 22 augustus in de VS en maandag 23 augustus in het VK.

Er zullen in totaal 24 afleveringen zijn - wekelijks uitgezonden. Er zullen echter twee pauzes halverwege het seizoen zijn, aangezien is bevestigd dat de serie de komende twee jaar in drie blokken van acht afleveringen zal worden vertoond.

In 2023 volgt een spin-offreeks.

Eerdere seizoenen zijn uitgezonden op het Fox-kanaal in het VK, beschikbaar via Sky en Virgin Media. Disney sluit de zender echter vanaf 30 juni 2021 en verhuist in plaats daarvan The Walking Dead naar Disney+.

Het zal daarom exclusief worden vertoond als onderdeel van het volwassen gedeelte van de streamingdienst - Star on Disney+ - in het VK.

Zoals met alle andere seizoenen, zal The Walking Dead seizoen 11 uitgezonden worden op AMC in de Verenigde Staten.

Er komen 24 afleveringen in het 11e en laatste seizoen van The Walking Dead.

Ze worden opgesplitst in drie blokken van elk acht afleveringen. Deze worden vertoond in 2021 en 2022.

WAARSCHUWING: SPOILERS!!!

Het afsluitende seizoen van The Walking Dead zal inspiratie putten uit aflevering 175 tot 193 van de stripboeken van Robert Kirkman, Charlie Adlard en Tony Moore.

Natuurlijk zullen er enkele veranderingen zijn, aangezien de tv-serie een paar grote afwijkingen van de strips heeft ervaren.

Er wordt echter verwacht dat het Gemenebest een belangrijke rol zal spelen - net als tegen het einde van de boeken.

De hoofdpersonen vinden een enorme gemeenschap van mede-overlevenden die een kans biedt om te leven zoals het was voor de uitbraak. Is het te mooi om waar te zijn?

Disney+ in het VK krijgt op vrijdag 2 juli 2021 alle 10 voorgaande seizoenen van The Walking Dead. Je vindt ze in het Star on Disney+-gedeelte van de streamingdienst.

Je kunt momenteel alle The Walking Dead, van seizoen 1 tot 10, bingewatchen op AMC+ in de VS.

Helaas eindigt de illustere tv-reis van The Walking Dead met de laatste aflevering van seizoen 11.

Er zullen echter nog steeds spin-offs en extra series in hetzelfde universum worden gemaakt, waaronder een geheel nieuwe spin-off met in de hoofdrol twee van de belangrijkste personages.

We willen het echter niet verpesten door je te vertellen wie.

Geschreven door Rik Henderson.