(Pocket-lint) - Hoewel HBO Max en Paramount+ en anderen goedkopere advertentie-ondersteunde abonnementen beginnen aan te bieden, verwacht niet dat Disney+ hetzelfde zal doen.

Tijdens een toespraak op de 23e jaarlijkse communicatieconferentie van Credit Suisse beantwoordde Disney-CEO Bob Chapek een vraag van een moderator en anderen over de vraag of de Disney+ streamingdienst van plan was om in de toekomst een advertentie-ondersteund plan te introduceren. Hij sloot de mogelijkheid niet voor altijd uit, maar hij gaf ook aan dat het momenteel niet in de maak is.

"We evalueren altijd opnieuw hoe we over de hele wereld naar de markt gaan, maar we hebben nu geen plannen om dat te doen. We zijn blij met de modellen die we nu hebben,” zei Chapek. “We zullen ons niet beperken en nergens nee tegen zeggen. Maar daar hebben we op dit moment geen plannen voor.”

Chapek merkte op dat Disney+ ook tegen een "zeer aantrekkelijke" prijs werd gelanceerd.

Disney+ heeft natuurlijk onlangs zijn tarieven met $ 1 per maand verhoogd , en het zal ongetwijfeld duurder worden in de loop van de tijd, net zoals Netflix de afgelopen jaren heeft gedaan. Maar Chapek zei dat Disney geen daling in abonnementsaantallen heeft gezien, en het is agressief van plan om in de loop der jaren enorm veel nieuwe inhoud toe te voegen om de prijs te rechtvaardigen.

Tenzij er iets drastisch gebeurt en Disney+ gebruikers ergens langs de lijn begint te bloeden, betwijfelen we of het een advertentielaag moet introduceren om abonnees verslaafd te houden.

