(Pocket-lint) - Disney voegt in juli 10 seizoenen van The Walking Dead toe aan Star on Disney + , waarna seizoen 11 in première gaat op de streamingdienst in het VK.

De Fox-show is gebaseerd op de stripboeken van Robert Kirkman en is de afgelopen tijd een van de meest succesvolle, meest geliefde tv-series geweest.

De eerste 10 seizoenen zijn beschikbaar vanaf 2 juli en het laatste seizoen van de show, seizoen 11, arriveert in augustus.

Foxs kleine schermaanpassing van War of the Worlds wordt vanaf 28 mei ook toegevoegd aan Star on Disney +. Het eerste seizoen is in zijn geheel beschikbaar en het tweede komt in juli aan.

Deze zullen zich aansluiten bij een hele stapel Fox-shows die al beschikbaar zijn op het platform, waaronder Atlanta, American Dad en Family Guy. De live-action-serie van de maker van de laatste, Seth MacFarlane, verschijnt in september.

The Orville is een sci-fi-komediedrama dat wordt belachelijk gemaakt als Star Trek.

Star on Disney + biedt ook inhoud voor tieners en volwassenen uit andere bronnen, waaronder originele programmering van Disney zelf en zijn partners.

Een Disney + -abonnement kost £ 7,99 per maand of £ 79,90 per jaar (vooraf te betalen). Star werd in februari 2021 toegevoegd aan Disney + in het VK en 16 andere landen (voornamelijk in Europa).

Geschreven door Rik Henderson.