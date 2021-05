Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Disney heeft de theatrale exclusiviteitsperiode van zijn aanstaande films gehalveerd, waaronder die van Ryan Reynolds-starrer Free Guy en denieuwe Marvel-film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.

Eerder werd verwacht dat ze 90 dagen in de bioscopen zouden zijn voordat ze streamingdiensten bereikten (zoals in de dagen vóór de pandemie), nieuwe Disney-films hebben vanaf nu slechts een exclusiviteitsperiode van 45 dagen. De films zullen dan beschikbaar zijn om te streamen - vermoedelijk op Disney + via het Premier Access-programma en te huren op andere diensten, zoals Sky in het VK.

Dit volgt op vergelijkbare bewegingen van andere grote studios, waaronder Warner Bros en Universal.

Het nieuws werd aangekondigd als onderdeel van de laatste inkomstenoproep van Disney op donderdag 13 mei. Het werd ook onthuld dat Jungle Cruise, met in de hoofdrol Dwayne "The Rock" Johnson, Disney + Premier Access zal verschijnen op dezelfde dag als de theatrale release: 30 juli in de VS.

Disney + abonneenummers werden ook tijdens het gesprek onthuld. De service heeft nu wereldwijd de 100 miljoen abonnees overtroffen - met 103,6 miljoen gebruikers.

Dat blijft achter bij eerdere voorspellingen, maar is nog steeds enorm indrukwekkend voor een dienst die nog geen twee jaar bestaat.

Geschreven door Rik Henderson.