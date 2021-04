Captain America 4: releasedatum, cast, trailers en geruchten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Captain America komt terug naar het grote scherm.

Na de conclusie van Disney + s The Falcon en The Winter Soldier, werd gemeld dat Marvel werkt aan een nieuwe solo Captain America-film. Voorlopig Captain America 4 genoemd, zal naar verwachting verdergaan waar de tv-serie was gebleven, met Anthony Mackies Sam Wilson als de nieuwe Captain America.

Natuurlijk liet die show veel onbeantwoorde vragen achter, die cruciaal zouden kunnen zijn voor de plot van een nieuwe film. Er is ook een andere acteur waarvan het gerucht gaat dat hij zijn oude baan als Steve Rogers zal hervatten voor een aantal toekomstige Marvel-films: Chris Evans. Hier is alles wat we weten over Marvels vierde Captain America-film.

OPMERKING: ER KUNNEN HIERONDER SPOILERS ZIJN.

De grote vraag die de meeste mensen waarschijnlijk hadden toen ze hoorden dat een Captain America 4-film in de maak was, was: wie gaat Captain America spelen?

Er is al gemeld dat de film zich zal concentreren op Mackies Sam Wilson als de nieuwe Cap, maar dat betekent niet dat fans van Chris Evans Steve Rogers teleurgesteld moeten zijn, want er is naar verluidt nog een ander Marvel-project in de maak dat Evans terugkeer zal zien als Steve Rogers. Het zou ons nog steeds niet choqueren om Rogers een kleine cameo te zien maken in Captain America 4. We zouden zelfs meer kunnen leren over zijn beslissing om aan het einde van Endgame in een aparte tijdlijn te blijven.

We zagen John Walker van Wyatt Russell zijn debuut maken in The Falcon en The Winter Soldier . Spoiler alert: hij zakte onder de druk om de nieuwe Captain America te zijn en nam een supersoldaatserum dat hem een beetje gek leek te maken. De serie stopte toen Walker door Valentina Allegra De Fontaine (gespeeld door Julia Louis-Dreyfus) tot zijn stripboektitel, US Agent, werd benoemd, dus het zou logisch zijn dat dat plotpunt doorgaat in de nieuwe film.

Julia Louis-Dreyfus maakte haar Marvel Cinematic Universe-debuut als Valentina in The Falcon en The Winter Soldier.

We weten dat haar personage ook nog een keer in Black Widow zou moeten verschijnen. Het is heel goed mogelijk dat deze optredens ertoe kunnen leiden dat ze ergens anders in de MCU een grote slechterik uitbeeldt. Bovendien wijst Valentinas geschiedenis als stripfiguur erop dat ze mogelijk in Sam Wilsons eerste solofilm als Captain America te zien is. In de strips is Valentina een Shield-agent die uiteindelijk een van de leiders van Hydra wordt, bekend als Madam Hydra.

Er is nog geen bevestiging, maar we gaan ervan uit dat Bucky Barnes van Sebastian Stan ook in de nieuwe film zal verschijnen. De relatie tussen Bucky en Sam was een van de beste delen van de serie The Falcon en The Winter Soldier, dus we verwachten dat Marvel dat wil voortzetten in Captain America 4.

De conclusie van The Falcon en The Winter Soldier bevatte natuurlijk een van de klassieke scènes van de aftiteling van de MCU.

Daarin zien we Emily VanCamps Sharon Carter een gratie krijgen en een aanbod om terug te keren naar haar baan bij Shield. Maar - spoiler alert - voordat de scène eindigde, belde ze iemand over de verkoop van geavanceerde militaire hardware waartoe ze toegang zal hebben in haar baan bij het schild. De rol van Sam bij het verkrijgen van gratie voor Sharon zou haar zeker als een antagonist in de nieuwe Captain America-film opwerpen, dus het zou niet schokkend zijn om haar te zien opduiken.

Hoewel haar plan om uiterst geheime militaire hardware te verkopen, ons doet denken dat we haar misschien nog een keer zullen zien in de komende Disney + -serie Armor Wars, waarin de technologie van Tony Stark in de handen van de verkeerde mensen terechtkomt.

De nieuwe film is nog maar net aangekondigd, dus er staat niet veel in de manier om nieuws te casten.

Anthony Mackie en Sebastian Stan zullen waarschijnlijk terugkeren als hun personages, Sam Wilson en Bucky Barnes. Daarnaast werkt de schrijver en uitvoerend producent achter The Falcon en The Winter Soldier, Malcolm Spellman, aan een script voor de nieuwe film.

Er is nog geen releasedatum voor Captain America 4, maar we weten dat het waarschijnlijk op zijn minst een paar jaar zal duren. Aangezien de film zich in de vroegste ontwikkelingsstadia bevindt en Marvel een kalender vol releases heeft , zouden we niet verwachten dat de nieuwe Captain America pas in 2024 in de bioscoop te zien zal zijn.

Er zijn nog geen trailers voor Captain America 4.

Bekijk onze kijkgids op de hele MCU om te zien waar deze film mogelijk tussen alle andere Marvel-films en -shows tot nu toe kan passen.

Geschreven door Maggie Tillman.