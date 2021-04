Star Wars The Bad Batch treft Disney + op Star Wars Day

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Disney zal een nieuwe animatieserie Star Wars: The Bad Batch uitbrengen op Star Wars Day - 4 mei, natuurlijk.

De serie, die debuteert op Disney + , is een spin-off van The Clone Wars en zet het verhaal voort van het team van genetisch gemuteerde elite clone-troopers dat voor het eerst verscheen in een gelijknamige aflevering in het zevende seizoen.

De serie zou meer actiegericht zijn dan The Clone Wars en zal dinsdag in première gaan met een dubbele aflevering van 70 minuten, met toekomstige afleveringen die elke vrijdag worden uitgebracht.

Disney + heeft nu meer dan 180 uur aan Star Wars-content beschikbaar om te streamen. U kunt hieronder een volledige lijst zien.

Het heeft onlangs ook verschillende "vintage" Star Wars-specials en films toegevoegd, waaronder het klassieke Ewok-avontuur, Caravan of Courage.

squirrel_widget_187869

Er zullen tal van andere grote aankondigingen en producten worden onthuld op 4 mei, we zullen je er meer brengen als we het weten.

Hier zijn alle films, shows en zelfs Star Wars-vermeldingen die je kunt bekijken op Disney +. Veel ervan is in 4K en met Dolby Vision- en Dolby Atmos-geluid voor mensen met compatibele systemen.

Star Wars: A New Hope

Star Wars: The Empire Strikes Back

Star Wars: The Return of the Jedi

Star Wars: The Phantom Menace

Star Wars: Attack of the Clones

Star Wars: Revenge of the Sith

Star Wars: The Force Awakens

Star Wars: The Last Jedi

Star Wars: The Rise of Skywalker

Rogue One: A Star Wars Story

Solo: A Star Wars Story

Caravan of Courage

Ewoks: The Battle For Endor

Het verhaal van de trouwe Wookie

Star Wars: Ewoks

Star Wars: Clone Wars - 2D Micro-serie

De Mandalorian Series 1 + 2

Disney Gallery: The Mandalorian

Empire of Dreams: The Story of the Star Wars Trilogy

Star Wars: The Clone Wars

Star Wars: Rebels

Star Wars: Resistance

Star Wars: Blips

Star Wars: Forces of Destiny

LEGO Star Wars: Holiday Special

LEGO Star Wars: All Stars

LEGO Star Wars: Droid Tales

LEGO Star Wars: The Freemaker Adventures

Phineas and Ferb: Star Wars

Seizoen 3, Aflevering 12: "I Married Marge"

Seizoen 10, Aflevering 10: "Viva Ned Flanders"

Seizoen 15, Aflevering 15: "Co-Dependents Day"

Seizoen 21, Aflevering 12: "Million Dollar Misschien"

Seizoen 30, Aflevering 10: "Tis the 30th Season"

Geschreven door Rik Henderson.