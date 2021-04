Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Disney en Sony Pictures hebben een meerjarige overeenkomst voor " contentlicenties" getekend, zodat de bioscoopreleases van Sony naar de platforms van Disney kunnen komen.

De deal begint met Sonys 2022-films en omvat zelfs rechten op veel oudere Sony-films, waaronder Spider-Man-titels. Dat betekent dat Disney + waarschijnlijk Spider-Man zal toevoegen, waarmee de verzameling Marvel Cinematic Universe-films die momenteel beschikbaar zijn op de streamingdienst, wordt aangevuld.

Wat betreft Sonys theatrale releases, films die zijn opgenomen in de releaseperiode van 2022 tot 2026 zijn inbegrepen in de deal, waarbij Disney toegang krijgt tot hen na hun "pay-one tv-venster", dat eindigt na hun theatrale en homevideo-runs. Onthoud nu dat Sony en Netflix eerder deze maand een pay-one tv-raamovereenkomst hebben ondertekend. Met andere woorden, nadat Sony-films in de bioscoop zijn verschenen en te huur zijn, komen ze naar Netflix en uiteindelijk naar Disney-platforms.

Dus hoewel Disney geen nieuwe Spider-Man-films krijgt onmiddellijk na hun theatrale runs, zullen ze uiteindelijk naar Disney-platforms komen.

Volgens een persbericht maken ook andere eigendommen van Sony Pictures, zoals Jumanji en Hotel Transylvania, deel uit van de overeenkomst. Volgens een persbericht zal Disneys Hulu ergens deze zomer ook "een aanzienlijk aantal bibliotheektitels" krijgen, mogelijk vanaf juni.

Geschreven door Maggie Tillman.