Elke Marvel-film om te bekijken voor de Loki Disney+ show

(Pocket-lint) - Het volgende Marvel Cinematic Universe -avontuur op een klein scherm staat voor de deur, met Loki die debuteerde op Disney+ .

De serie richt zich natuurlijk op de eerste dreiging die de Avengers verenigde: Loki. Interessant genoeg is het niet alleen een voortzetting van de Loki-plotlijn die we tot nu toe in de MCU hebben gezien. In plaats daarvan richt het zich op een versie van Loki die ontsnapte tijdens de overval in Avengers: Endgame.

Die ontsnapping haalt hem daarom uit de MCU-tijdlijn — waar we hem zien verlost en (mogelijke spoilerwaarschuwing) uiteindelijk zien sterven.

Trailers voor Loki geven aan dat de God of Mischief nu door de tijd reist en dat hij in aanvaring komt met de Time Variance Authority. Het is een instelling die het aantal tijdreizen-shenanigans beperkt dat plaatsvindt in de multiversums in de MCU. Zie de TVA dus als de MCU-versie van tijdagenten, met Owen Wilson als leider van de organisatie, Mobius M Mobius.

Dit alles zet ons aan het denken over welke delen van de MCU het waard zijn om voor Loki opnieuw bekeken te worden. Dus hebben we de Marvel-films afgerond met het achtergrondverhaal van Loki. We hebben ook een paar films toegevoegd waarvan we konden zien dat ze belangrijk zijn omdat ze een verband hebben met tijdreizen.

OPMERKING: ER KUNNEN MCU SPOILERS HIERONDER ZIJN. Ga naar de onderkant van deze handleiding om een lijst met opsommingstekens en spoilervrije lijstversie te zien.

Thor is niet alleen een oorsprongsverhaal voor de God van de Donder; het stelt ons voor aan zijn ondeugende broer Loki, gespeeld door Tom Hiddleston. In deze film wordt Thor (Chris Hemsworth) door zijn vader uit Asgard verbannen nadat hij een oorlog met de ijsreuzen heeft uitgelokt. Thors verbanning maakt van Loki de nieuwe troonopvolger, en zou je het niet weten, hun vader, Odin (Anthony Hopkins), staat op het punt een lang dutje te doen.

Van alle films die je vóór Loki kunt bekijken, is de originele Avengers-film misschien wel de belangrijkste. We zien Loki op een missie om de controle over de aarde te grijpen. Hij heeft een alliantie gesloten met Thanos, die hem een leger van Chitauri heeft gegeven om hem te helpen de planeet te veroveren en de machtigste helden van de aarde te verslaan. Het is belangrijk om te onthouden dat de Loki aan het einde van deze film de versie van Loki zal zijn die we in de komende serie zien.

Dus alle ontwikkeling in zijn karakter, en zijn uiteindelijke verlossing in Thor: Ragnarok en Avengers: Infinity War, zal worden vervangen door een versie van Loki vers van zijn meest vernederende nederlaag.

Deze film is geprezen als een van de slechtste MCU-films, maar het heeft zijn verlossende kwaliteiten.

Ten eerste is het een integraal onderdeel geworden van de plot in de MCU, dankzij de opname in de tijdoverval in Avengers: Endgame. De film gaat verder waar The Avengers eindigden en zag Thor zijn broer op Asgard opsluiten. Al snel komt er een andere bedreiging in de vorm van de Dark Elves, geleid door Malakith (Christopher Eccleston), die Thor dwingt zich tot zijn broer te wenden voor hulp.

Een belangrijk moment voor Loki in deze film is wanneer hij de Dark Elves - die Asgard binnenvallen - vanuit zijn gevangeniscel assisteert door ze aanwijzingen te geven, wat onbedoeld de dood van zijn moeder tot gevolg heeft.

Ragnarok stuurt Thor op pad om de lang voorspelde apocalyptische vernietiging van Asgard, bekend als Ragnarok, te voorkomen.

Dit heeft hem weggehouden van Asgard en bij zijn terugkeer ontdekt hij dat zijn broer Loki zich voordoet als zijn vader op de troon van Asgard. Om een lang verhaal kort te maken, dit leidt tot het debuut van Thor en Lokis zus, de godin van de dood genaamd Hela (Cate Blanchett). Ze stuurt gemakkelijk haar twee broers, die door de bifrost door het universum worden geslingerd, naar de gladiatorenplant die bekend staat als Sakaar.

Als je hier alleen voor het verhaal van Loki in zit, kun je Infinity War na 15 minuten stoppen.

De openingsscène gaat verder waar de aftitelingscène in Thor: Ragnarok ophield. Het schip gevuld met de resterende Asgardians is aan boord gegaan door Thanos, die op zoek is naar de Space Infinity Stone, die is gehuisvest in de Tesseract (de blauwe kubus in termen van leken).

Thanos begint Thor te martelen en eist de kubus, wanneer Loki deze aan Thanos onthult. Hoewel het er in eerste instantie op lijkt dat Loki het opnieuw slecht doet door aan te bieden om zich bij Thanos aan te sluiten, doet hij een noodlottige poging om de gekke titaan te doden om zijn broer te redden. Het mislukt, en Thanos doodt hem gemakkelijk.

Endgame opende de deur voor de Loki-serie na zijn dood in Infinity War. Terwijl ze proberen de drie Infinity Stones te pakken te krijgen die in New York waren tijdens de gebeurtenissen van de eerste Avengers-film, slaagt het team er even niet in om rekening te houden met de Hulk, waardoor de Space Stone over de vloer glijdt tot aan Lokis voeten. Hij pakt het op en stapt terug door een portaal en in de komende serie.

Een andere manier waarop deze film met Loki kan worden verbonden, is door het tijdreizen-element. We weten dat de aankomende serie de Time Variance Authority zal introduceren, en we zijn behoorlijk benieuwd naar hun mening over de Avengers die tijd manipuleren om Thanos te dwarsbomen.

We gooien Doctor Strange op deze lijst puur omdat het de eerste keer is dat we tijd hebben gemanipuleerd in de MCU.

Met behulp van de Time Stone verborgen in het oog van Agamotto, kan Doctor Strange voorkomen dat Dormammu naar de aarde komt. Hij spoelt ook de tijd volledig terug - waardoor veel mensen weer tot leven komen in het proces. Het is misschien niet kritisch voor de plot van Loki, maar we durven te wedden dat het op zijn minst een vermelding krijgt in de serie, vooral omdat Loki en Strange een korte ontmoeting hadden in Thor: Ragnarok.

Dus hier gaan we wat theoretiseren. Van segmenten van de trailers weten we dat er in de jaren 70 een deel van Loki zal plaatsvinden. Er zijn niet veel personages in de MCU die rond die tijd actief waren. Maar we weten dat Hank Pym (Michael Douglas) de Pym-deeltjes uitvond waarmee de Avengers ergens in de jaren 60 in de tijd konden reizen. Pym deed in die tijd ook gewoon zijn eigen ding als Ant-Man met zijn vrouw Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer) als de originele Wasp.

