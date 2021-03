Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De releasedatum van Black Widow is onlangs weer uitgesteld . Maar het is niet allemaal slecht nieuws. Marvel besloot uiteindelijk om de film een dubbele release te geven, die op 9 juli 2021 in zowel theaters als Disney + zou verschijnen . We zijn er vrij zeker van dat er nu geen vertragingen meer zullen zijn.

Scarlett Johansson keert terug als Natasha Romanoff. Ze onderzoekt haar verleden in de tijd voordat Thano op aarde arriveerde, wat betekent dat kijkers haar oorsprong zullen zien in het Sovjet-moordenaar / spionage-trainingsprogramma dat bekend staat als de Rode Kamer. Als je geen idee hebt waar we het over hebben, raak dan misschien verstrikt in Black Widow door alle Marvel-films en -shows te bekijken die mogelijk verband houden met haar op zichzelf staande film.

Hier is onze lijst met alles wat je moet bekijken voordat Black Widow deze zomer uitkomt. De lijst bevat acht films en één show. Genieten.

OPMERKING: ga naar beneden voor een versie met opsommingstekens van deze gids om eventuele spoilers over te slaan.

Iron Man 2 ziet het debuut van Scarlett Johannson als Natasha Romanoff, alias de Black Widow. Op bevel van Nick Fury (Samuel L Jackson) gaat ze undercover als de nieuwe secretaris van Tony Stark (Robert Downey Jr) om te observeren of Iron Man een goede match zou zijn voor de Avengers. Natuurlijk wordt ze meegesleurd om Ivan Vanko (Mickey Rourke) te helpen stoppen met zijn eigen leger van Iron Men-drones.

In het ultieme team van superhelden helpt Natasha New York te redden met de Avengers. Net als de andere Avengers-films, besteedt de film behoorlijk wat tijd aan het verkennen van Natalies personage - waarbij ze Bruce Banner (Mark Ruffalo) helpt om in de Hulk te veranderen, terwijl ze ook haar beste vriend, Clint Barton (Jeremy Renner), probeert te redden. Het bevat ook een van haar beste scènes in de hele MCU: haar ondervraging van Loki.

Captain America: Winter Soldier ziet Natasha ruilen met Iron Man voor het werken met Captain America.

Nadat Nick Fury is neergeschoten en vermoedelijk dood is, moeten Natasha en Steve Rogers (Chris Evans) op de vlucht slaan voor de organisatie waarvoor ze werken, Shield, om te voorkomen dat het een verdedigingssysteem inschakelt dat iedereen zal doden die het als een bedreiging beschouwt. Een belangrijk plotpunt vanaf het einde van deze film is dat Natasha alle geheime bestanden van Shield op het web lekt. Hoewel dit het sinistere plan van de organisatie blootlegt, onthult het ook aan de hele wereld de minder smakelijke delen van het verleden van de Black Widow, die mogelijk een belangrijk onderdeel zijn van de nieuwe solofilm.

Deze film zet Captain America: Civil War op door te zien hoe Tony Stark de Avengers breekt wanneer hij de demonische AI Ultron creëert die erop uit is de hele mensheid te vernietigen in een poging om te voorkomen dat deze zichzelf vermoordt. De film bevat echter een hoop Black Widow.

Haar plot in de film draait vooral om een groeiende band tussen haarzelf en Bruce Banner. Dat plot eindigt echter vrijwel wanneer de Hulk de Avengers-jet gebruikt om jarenlang de ruimte in te vliegen aan het einde van de film. De Black Widow-solofilm zou zich afspelen terwijl Hulk als gladiator op Sakaar vecht, dus we denken niet dat dat allemaal te veel zou moeten aansluiten bij de nieuwe solofilm.

Natasha dient als scharnierpunt voor de splitsing tussen de Avengers in Captain America: Civil War.

Na Tonys creatie van een robot die de mensheid bijna heeft uitgeroeid, worden de Sokovia-akkoorden geïntroduceerd, met het idee dat dit zal helpen om superheld het overzicht te geven en een betere verantwoording af te leggen (in Tonys gedachten). Captain America beschouwt de akkoorden als een andere versie van de Shield-hiërarchie die was geïnfecteerd met Hydra. Nat kiest aanvankelijk de kant van Tony Stark, enigszins verrassend, maar op een kritiek moment wisselt ze van kant en helpt ze Steve Rogers te ontsnappen om zijn eigen missie voort te zetten.

Deze film is misschien wel de belangrijkste om opnieuw te bekijken, omdat Black Widow zich afspeelt tussen deze film en het volgende item op onze lijst.

Infinity War ziet de Avengers eindelijk het opnemen tegen Thanos.

Bij de opening van de film zien we dat Natasha bij Captain Americas groep Avengers is, die ondergedoken zijn omdat ze weigeren de Sokovia-akkoorden te ondertekenen. Omdat het tijdsbestek tussen deze laatste twee films lijkt te overlappen met Natasha die naast Steve Rogers op de vlucht is, konden we nog een laatste glimp opvangen van Amerikas kont met een cameo van Chris Evan in Black Widow.

Endgame ziet Natasha sterven zodat haar beste vriend Clint Barton zichzelf niet hoeft op te offeren. Hoewel dat is wat de meeste mensen zich herinneren over Black Widow in Endgame, laat de film zien dat haar personage ook de cirkel rond is, aangezien ze nu de leider is van de Avengers die probeert een soort bestelling te herstellen na de klik van Thano. We weten niet helemaal wat er met iemand gebeurt als ze zichzelf opofferen voor de Soul Stone, maar misschien ontdekken we het in Black Widow.

Natasha komt niet voor in deze serie (in ieder geval nog niet), maar het zou ons niet schrikken om een rode draad te zien tussen deze serie en de komende film in de vorm van het supersoldaatserum. De serie is nog niet klaar, maar al vroeg onderzoeken Bucky en Sam het uiterlijk van individuen met superkracht. Het serum dat hen kracht gaf, heeft mogelijk enkele connecties met de oude Sovjet-Unie.

We weten niet alles over jullie, maar de aankomende slechterik in Black Widow, Taskmaster, lijkt ons behoorlijk sterk.

De tweede Spider-Man-film bevat geen Natasha, maar de postcredescène onthult dat Nick Fury eigenlijk in de ruimte is, en de persoon waarvan we dachten dat hij Fury was, is de vormveranderende Skrull die bekend staat als Talos. Dit heeft ons gehoopt op meer antwoorden in de komende Black Widow-film. Het is misschien niet waarschijnlijk, maar afhankelijk van wanneer Talos en Fury van plaats wisselden, zou Black Widow het enige personage kunnen zijn dat het zou oppikken.

Dit is dezelfde gids als hierboven, alleen met opsommingstekens in lijstvorm en vrij van spoilers:

Iron Man 2 (2010 - film)

The Avengers (2012 - film)

Captain America: Winter Soldier (2014 - film)

Avengers: Age of Ultron (2015 - filmpje)

Captain America: Civil War (2016 - film)

Avengers: Infinity War (2018 - film)

Avengers: Endgame (2019 - film)

The Falcon and The Winter Soldier (2021 - Disney + -serie)

Spider-Man: Far From Home (2019 - film)

Geschreven door Maggie Tillman.