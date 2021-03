Loki op Disney +: releasedatum, cast, trailers en geruchten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - The God of Mischief brengt zijn talenten naar Disney +.

WandaVision en The Falcon en The Winter Soldier zijn beide onlangs geland en zijn grote successen geweest voor de streamingdienst van Disney, wat ons alleen maar veel enthousiaster maakt voor Loki, de derde Disney + -serie die in 2021 zal landen en die zich afspeelt in het Marvel Cinematic Universe.

Lezen: in welke volgorde moet u alle Marvel-films en tv-programmas bekijken?

Natuurlijk stierven de Loki die we allemaal kennen en liefhebben door Thanos in Avengers: Infinity War. Maar dat weerhoudt Marvel er niet van om verder te gaan met een nieuwe serie met in de hoofdrol Tom Hiddleston als het titulaire personage. Zoals met alle dingen MCU, is er veel achtergrondverhaal dat in Loki gaat. Som we hebben alle geruchten en komische geschiedenis verzameld waarvan we denken dat ze deel kunnen uitmaken van de Loki-show van Disney +.

Marvel-president Kevin Feige heeft de nieuwe Loki-show van Disney + beschreven als een misdaadthriller over de tijd . Hier is alles wat u moet weten.

De laatste keer dat we Loki zagen, stierf hij door toedoen van Thanos tijdens de opening van Infinity War. De God of Mischief die we in deze Disney + -serie zien, zal heel anders zijn dan degene die we het laatst zagen op heroïsche wijze proberen zijn broer Thor te redden.

Voor de duidelijkheid, dit is niet het geval waarin Loki weer tot leven komt als onderdeel van wie de Avengers terugbrengen. Loki werd door Thanos gedood vóór de snap. Hij was niet opgenomen bij alle anderen die de Avengers terugbrachten, net zoals Black Widow (Scarlett Johannson) en Gamora (Zoe Saldana) beiden dood blijven in de MCU. In plaats daarvan wordt de Disney + -showversie van Loki uit een andere tijd in het universum gehaald.

Dit alles leidt ons naar de overval in Avengers: Endgame, wanneer de 2012-versie van Loki, na zijn nederlaag in de eerste Avengers-film, de Tesseract te pakken krijgt en via een portaal ontsnapt. Dit is de versie van Loki waar de serie omheen gaat. Hij heeft onlangs verloren van de Avengers en heeft nog geen momenten gehad om de relatie te herstellen met zijn broer.

Met andere woorden, hij zal niets goeds van plan zijn.

Stripfans zullen de TVA erkennen als de Time Variance Authority. Het is een instelling die het aantal tijdreizen beperkt dat plaatsvindt in de multiversums in de MCU. Hoewel dat misschien opwindend klinkt, is het meer alsof uw lokale DMV ook verantwoordelijk was voor het bewaken van tijdreizen. Door de toevoeging zal Owen Wilson de hoofdrol spelen als de leider van de organisatie, Mobius M Mobius.

Hoewel een teaser-trailer voor de show lijkt te laten zien dat Loki wordt gearresteerd door Mobius, verwachten we dat de TVA Loki eropuit zal sturen om een soort van tijdreizen-centrisch mysterie te onderzoeken, wat een veel voorkomende trope is van de organisatie in zijn komische vorm.

De universum-hoppende capriolen die worden getoond in Lokis teaser-trailer hebben de hoop doen ontstaan dat we verschillende versies van Loki zullen zien die stripfans kennen en waarderen, inclusief Kid Loki. Hij is een herboren versie van de God of Mischief die werd gemaakt nadat de oorspronkelijke Loki zichzelf had opgeofferd om zijn broer en Asgard te redden, net zoals Loki stierf in Infinity War.

Er is niet veel bewijs dat het personage in de serie zal voorkomen, in tegenstelling tot Lady Loki. Sophia Di Martino werd een tijdje geleden aan Lokis cast toegevoegd als een naamloos personage, maar Reddit-gebruiker Csparkles123 plaatste een foto van de set van Loki waarop Di Martino te zien is in een kostuum dat lijkt op wat Loki zelf draagt. onze eerste blik op de vrouwelijke versie van Loki.

Cailey Fleming is gecast als een personage genaamd "Young Sylvie Lushton". Lezers van Marvel-stripboeken herkennen die naam misschien als behorend tot de held die bekend staat als The Enchantress . In de strips was Sylvie een jong mensenmeisje dat leefde tussen de Asgardische vluchtelingen op aarde. Loki gaf haar krachten. Natuurlijk, de casting van een jonge Sylvie doet ons afvragen wie het volwassen personage zou kunnen spelen.

Er gaan ook geruchten rond kijkers om meer tijd door te brengen met een ander personage uit het Thor-universum.

Het gerucht gaat dat Rene Russo terugkeert als Frigga, ook bekend als Lokis moeder. Karl Urban is ook gekletst om terug te keren als Skurge van Thor: Ragnarok. Hoewel dit geen geruchten met een goede bron zijn, zou het ons niet choqueren om twee reeds dode personages te zien opduiken in een serie onder leiding van een ander dood personage.

Een van de geruchten met een betere bron is dat Jamie Alexander haar rol als Sif uit de eerste twee Thor-films, Thor (2011) en Thor: The Dark World (2013), zal hernemen. Het personage, dat verliefd was op Thor, was op mysterieuze wijze afwezig tijdens Helas overname van Asgard in Thor: Ragnarok.

Een laatste gerucht gaat niet over een terugkerend personage, maar wijst erop dat Richard E Grant wordt gecast als een oudere Loki uit een andere tijdlijn.

Michael Waldron zal dienen als uitvoerend producent en schrijver van Loki, terwijl Kate Herron zal regisseren en een uitvoerend producentkrediet krijgt. Hier is een overzicht van de rest van de Loki-cast, waarvan we enkele hierboven in detail hebben besproken:

Tom Hiddleston - Loki (bevestigd)

- Loki (bevestigd) Owen Wilson - Mobius M. Mobius (bevestigd)

- Mobius M. Mobius (bevestigd) Sophia D Martino - Lady Loki (geruchten)

- Lady Loki (geruchten) Cailey Fleming - Young Sylvie Lushton (bevestigd)

- Young Sylvie Lushton (bevestigd) Jamie Alexander - Sif (geruchten)

- Sif (geruchten) Richard E Grant - Old Loki (geruchten)

- Old Loki (geruchten) Sasha Lane (bevestigd, maar nog te onthullen personage)

(bevestigd, maar nog te onthullen personage) Gugu Mbatha-Raw ( bevestigd, maar nog te onthullen personage)

bevestigd, maar nog te onthullen personage) Wunmi Mosaku (bevestigd, maar nog te onthullen personage)

Een Disney-investeerdersoproep van afgelopen december behandelde de wereld met de eerste officiële beelden van Loki via een exclusieve clip-teaser - hieronder te zien:

De clip van bijna drie minuten laat zien dat Loki door de tijd lijkt te reizen, met een glimp van een New York uit de jaren 70 en een korte blik op wat lijkt op Vikingen en Mongolen. Er is ook een verleidelijk schot dat Loki neerzet als de beruchte vliegtuigkaper DB Cooper. Het belangrijkste onderdeel van de trailer is echter de onthulling van de TVA of Time Variance Authority.

Loki komt op 11 juni 2021 uit via Disney +. De tv-serie zal naar verwachting zes afleveringen hebben die wekelijks in première gaan.

Geschreven door Maggie Tillman.