(Pocket-lint) - Disney verandert opnieuw de releasedatum voor Black Widow . Maar het zal nu in ieder geval beschikbaar zijn om te streamen op dag één.

Het bedrijf kondigde aan dat Black Widow op 9 juli 2021 debuteert via Disney +. Het kost $ 30 extra om te streamen, aangezien het een " Premiere Access " -titel zal zijn in "de meeste Disney + -markten". Als je de film in plaats daarvan in de bioscoop wilt zien, zei Disney dat deze op dezelfde dag in de bioscopen in première gaat. De film zou eerder uitkomen op 7 mei 2021, na meer dan een jaar vertraging als gevolg van de COVID-19-pandemie.

Black Widow in de bioscoop op 9 juli en op #DisneyPlus met Premier Access. Extra kosten vereist. pic.twitter.com/nXBjsHoXtY - Disney + (@disneyplus) 23 maart 2021

Bovendien heeft Disney aangekondigd Cruella zal debuteren in theaters en op Disney + als een Premiere Access-titel op 28 mei 2021. En Pixars Luca zal theaters overslaan. In plaats daarvan wordt het op 18 juni 2021 zonder extra kosten op Disney + uitgebracht.

Disney kondigde ook nieuwe theatrale releasedata aan voor verschillende andere films uit 2021:

Free Guy: 13 augustus 2021

13 augustus 2021 Shang Chi and the Legend of the Ten Rings: 3 september 2021

3 september 2021 The Kings Man: 22 december 2021

22 december 2021 Diep water: 14 januari 2022

14 januari 2022 Death on the Nile: 11 februari 2022

Van al deze is de nieuwe releasedatum van Black Widow de meest opvallende. Het was oorspronkelijk gepland om vorig jaar, op 1 mei 2020, in de bioscopen te verschijnen.

Als solofilm wordt verwacht dat het het mysterieuze verleden van Black Widow zal verkennen. Het speelt zich af tussen de gebeurtenissen van Captain America: Civil War en Infinity War en heeft naast Scarlett Johansson ook David Harbor in de hoofdrol. Hij is het antwoord van de Sovjet-Unie op Captain America, Red Guardian.

De wijziging van de releasedatum voor Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings is ook opmerkelijk, aangezien het ook een Marvel-film is.

Het is de eerste Aziatische superheld voor Marvel die op het grote scherm wordt getoond. Simu Liu is afgetapt als de meester van Kung-Fu, Shang Chi, en hij zal het opnemen tegen The Mandarin, die wordt gespeeld door Tony Leung Chiu-wai. Destin Daniel Cretton is aangekondigd als regisseur.

Geschreven door Maggie Tillman.