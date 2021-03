Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Disney voegt in april een hele stapel zeldzame Star Wars-content toe aan zijn Disney + -service.

Verschillende favoriete shows en films van fans zullen beschikbaar zijn op het platform, waaronder de twee Ewok-films, Caravan of Courage en The Battle For Endor.

Er komt ook een korte animatiefilm, The Story of the Faithful Wookie, die alleen eerder als extra verscheen op The Complete Star Wars Saga Blu-ray box-set.

Andere toevoegingen zijn onder meer Star Wars: Clone Wars, de animatieserie uit de vroege jaren 2000 die voor het eerst werd getoond op Cartoon Network, en Star Wars: Ewoks, de zeldzame animatieshow uit de jaren 80.

Al deze content is vanaf vrijdag 2 april beschikbaar.

De hoeveelheid content op Disney + is de afgelopen tijd aanzienlijk gegroeid, vooral in Europa en de andere regios die Star on Disney + hebben .

De Falcon and the Winter Soldier zullen ook aanstaande vrijdag 19 april debuteren. De Marvel-serie bevat de voortdurende heldendaden van Sam Wilson (The Falcon) van Anthony Mackie en Bucky Barnes (The Winter Soldier) van Sebastian Stan.

Het is de tweede volledige tv-serie gebaseerd op personages uit de MCU na de ongelooflijke WandaVision. Als je die serie nog niet hebt gezien, raden we je ten zeerste aan om dit nu meteen te doen.

Geschreven door Rik Henderson.