Disney + zal in 2024-25 meer abonnees hebben dan Netflix

(Pocket-lint) - Disney heeft onlangs aangekondigd dat Disney + wereldwijd 100 miljoen gebruikers heeft verslagen en alle oorspronkelijke verwachtingen voor de service die eind 2019 werd gelanceerd, overtrof.

Netflix heeft iets meer dan 200 miljoen abonnees en leek vóór de komst van Disney niet te vangen. Dat lijkt niet langer het geval te zijn, vooral nu Disney internationaal meer inhoud voor volwassenen toevoegt aan Disney + onder het merk Star.

Star biedt een heleboel recente en nieuwe series zoals Big Sky en Love, Victor en klassiekers zoals 24, Lost en The X Files uit de Disney-catalogus. Disney zegt nu dat direct to consumer de hoogste prioriteit heeft.

Natuurlijk werd een groot deel van de vroege groei van Disney + ondersteund door zijn andere weergaloze merken, Star Wars, Marvel, National Geographic en Pixar, plus de belofte van The Mandalorian, dat nu zijn tweede seizoen heeft beëindigd.

Disney heeft nu zijn eigen doelen herzien volgens The Guardian . Nadat het eerder had gedacht dat het vijf jaar zou duren om 90 miljoen abonnees te bereiken, richt het zich nu op 260 miljoen abonnees tegen 2024 op Disney +, evenals ESPN + en Hulu in de VS, waarvan het ook eigenaar is. Het heeft ook zijn inhoudsbudget in dat tijdsbestek verdubbeld tot $ 15 miljard.

Analist Paolo Pescatore van PP Foresight suggereert dat Disney "profiteert van laaghangend fruit door de strategie van Netflix te weerspiegelen".

"Meer dan 100 miljoen abonnees in korte tijd is een ongelooflijke prestatie. De volgende 100 miljoen zullen niet ver weg zijn met de toevoeging van meer blockbusters en lancering op nieuwe markten. Daarna zal de groei onvermijdelijk vertragen."

"Het is duidelijk dat Disney Plus nu naast Netflix een onmisbare videostreamingservice is."

Disney + lanceerde bijna een jaar geleden Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Italië, Duitsland, Ierland en Zwitserland, en dat viel natuurlijk samen met het begin van meer thuisblijvers, wat ongetwijfeld mensen hielp aan boord te springen, evenals een verleidelijke eerstejaarsaanbieding voor $ 59,99 / £ 59,99, die nu is verlopen.

De oorspronkelijke conservatieve schattingen van Disney waren destijds logisch - Netflix heeft er tien jaar over gedaan om 100 miljoen abonnees te bereiken en nog eens vier jaar om 200 miljoen te bereiken, terwijl de belangrijkste rivaal Amazon Prime Video naar schatting net geen 150 miljoen abonnees heeft.

Volgens onafhankelijk analist Ampere Analysis zal Disney + Prime Video op termijn inhalen, terwijl Netflix voorop blijft lopen tot 2025.

In een recente verklaring zei Bob Chapek, CEO van Disney: "Het enorme succes van Disney + - dat nu meer dan 100 miljoen abonnees heeft overschreden - heeft ons geïnspireerd om nog ambitieuzer te zijn en onze investering in de ontwikkeling van hoogwaardige inhoud aanzienlijk te verhogen.

"We hebben zelfs een doel gesteld van 100+ nieuwe titels per jaar, waaronder Disney Animation, Disney Live Action, Marvel, Star Wars en National Geographic."

Geschreven door Dan Grabham.