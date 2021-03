Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Hulu-gebruikers hebben nu naadloos toegang tot ESPN + -inhoud voor een extra maandelijks bedrag. Vanaf 10 maart 20201 kunnen Hulu-abonnees ESPN + live sportevenementen, shows, originelen en documentaires bekijken via de Hulu-app voor $ 5,99 per maand.

Hoewel deze add-on-optie los staat van de Disney-bundel , die Disney +, Hulu en ESPN + -abonnementen combineert, zei ESPN dat abonnees van de Disney-bundel automatisch ESPN + -inhoud zullen integreren in hun Hulu-ervaring. Bovendien kunnen Hulu-abonnees vanaf zomer 2021 ESPN + pay-per-view-evenementen kopen via ESPN + op Hulu - inclusief UFC-evenementen.

ESPN + -programmering omvat NHL, hogeschoolsporten, nationaal en internationaal topvoetbal, golf, MLB, Top Rank Boxing, Grand Slam-tennis, internationaal en binnenlands rugby en cricket, en meer. Hulu-abonnees kunnen ook ESPN + Originals bekijken, zoals Peytons Places, Stephen As World, SportsNation, The Fantasy Show, Why Not Us en Americas Caddy.

Bovendien kunnen Hulu-abonnees ESPNs 30 bekijken voor 30 films. Dit zal allemaal naadloos worden geïntegreerd naast de eigen inhoudsbibliotheek van Hulu. Het samenbrengen van al die inhoud op één plek zou een welkom extraatje moeten zijn voor abonnees die de voorkeur geven aan Hulu en geen aparte app willen gebruiken.

squirrel_widget_187869

Geschreven door Maggie Tillman.