Waar hebben we naar gekeken op het nieuwe Star-kanaal van Disney +?

(Pocket-lint) - Disney + zet op 23 februari een grote stap in het VK, zet de schakelaar op een hele reeks programmering en breidt de service uit tot buiten de redelijk veilige Marvel-, Star Wars- en Disney-content met de toevoeging van Star .

Het voegt inhoud toe aan een geloofwaardige catalogus en creëert een diepte van inhoud die beter geplaatst is om het op te nemen tegen Netflix en Amazon in de streaminggame.

Dus waar hebben we naar gekeken?

Atlanta is een van die shows die een beetje een nachtmerrie was om toegang te krijgen vanuit het VK, dus ik begin daar. Het is Donald Glover op zijn best, maar de collectieve cast is ook waanzinnig indrukwekkend, en de grappig-droevige toon is perfect. Het is een leuke, ontspannende kijkervaring en er zijn ook enkele absoluut ongelooflijke afleveringen om van te genieten.

Wat een fantastische show is dit tot nu toe geweest - als je geen fan bent van gespannen tv, dan is het niets voor jou! Het draait allemaal om de zoektocht naar twee zussen die worden ontvoerd door een vrachtwagenchauffeur en het complot wordt groter wanneer privédetectives ontdekken dat hun verdwijning slechts het topje van de ijsberg is! Een echte thriller.

Er is zoveel van Greys Anatomy dat het moeilijk is om te weten waar je moet beginnen. Het is uitgezonden op Sky - en was in het verleden beschikbaar via Now TV - het is een van die shows die je misschien niet wilt kopen, alleen vanwege de enorme kosten. Star heeft seizoenen 1-15 beschikbaar, zodat je de hoogte- en dieptepunten van Meredith, McDreamy en het buitengewone ongeluk van Gray Sloan Memorial Hospital kunt herbeleven. Er zijn vliegtuigongelukken, auto-ongelukken, veerbootongevallen, terroristen, zwangerschappen, bruiloften, echtscheidingen bovenop de dagelijkse gang van zaken in het ziekenhuis - en we weten nog steeds niet wat een Whipple is.

Het is bijna onmogelijk om een film van Wes Anderson te bekijken zonder hem onmiddellijk als Wes Anderson te herkennen. Of het nu zijn obsessie is met perfect stilstaande symmetrische shots en kleuren in combinatie met perfect rechte zijwaartse dolly camerabewegingen, of zelfs de korte, droge dialoog, verhalen vertellen en het gebruik van charmante modelanimatie. Het Grand Budapest Hotel is een van zijn beste - een van mijn favoriete Anderson-films - en voegt zich bij een groot aantal anderen op Star, waar ik ongetwijfeld op een gegeven moment doorheen zal komen.

Misschien vind je dit moeilijk te geloven, maar er was een tijd dat er relatief weinig grote Amerikaanse importen waren om op de Britse tv te bekijken. De X-Files definieerden daarom min of meer "evenement-tv" toen het werd gelanceerd in de vroege jaren 90 en dat we vanaf dag één verslaafd waren. We bezoeken het nu opnieuw en genieten weer van elk moment. Het is ook een ideale show om mee te doen, want hoewel er een onderliggende plotthread is, zijn de meeste afleveringen grotendeels op zichzelf staand, dus seizoenen zijn geweldig om in en uit te duiken.

Geschreven door Chris Hall.