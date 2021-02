Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - The Falcon and The Winter Soldier debuteert op 19 maart 2021 om 12.00 uur PT op Disney +.

De live-actieserie, die volgens Marvel Studios zes afleveringen zal hebben , bevat de twee voormalige sidekicks van Captain America: Anthony Mackies Sam Wilson (ook bekend als The Falcon) en Sebastian Stans Bucky Barnes (ook bekend als The Winter Soldier). Ze hebben te maken met de gevolgen van het verlies van Cap in Avengers: Endgame en de terugkeer van iedereen die Thano in de Blip heeft geknapt.

Natuurlijk denk je misschien na over welke delen van de MCU het waard zijn om nog een keer te bezoeken voordat de show in première gaat. Pocket-lint heeft daarom onze denkpoppen opgezet en een lijst gemaakt van alles waarnaar in The Falcon en The Winter Soldier zou kunnen worden verwezen. Hier is dan een overzicht van alles wat je zou moeten bekijken voordat je in de volgende Marvel-show van Disney + duikt.

OPMERKING: ga naar beneden voor een versie met opsommingstekens van deze handleiding om eventuele spoilers over te slaan.

De eerste Captain America-film zou de eerste vermelding op uw volglijst moeten zijn.

Deze film dient uiteraard als het introductiepunt voor Captain America in het Marvel Cinematic Universe (MCU), maar toont ook het debuut van Sebastian Stan als Bucky Barnes. Hoewel hij in deze film nog niet de titel "The Winter Soldier" krijgt, biedt het wel een oorsprongsverhaal voor de band tussen Steve Rogers en Bucky van Chris Evans, wat cruciaal is om te weten. Hun gedeelde relatie is een groot thema in The Falcon en The Winter Soldier.

Het is ook de moeite waard om te weten voor het geval Chris Evans een cameo maakt in zijn oude Cap-getup.

Deze film introduceert Mackies Sam Wilson en laat zien hoe Bucky Barnes de Winter Soldier werd. Hij fungeert eigenlijk als een van de antagonisten.

Het is ook vermeldenswaard dat deze film onthult dat Shield werd geïnfiltreerd door een kwaadaardige organisatie die bekend staat als Hydra. Sam zat voor dat alles op de eerste rij, en het zou hem misschien wat ongeruster maken om de regering te vertrouwen. De nieuwe Disney + -show zal proberen de ouderwetse spionagefilmtoon van deze film vast te leggen - waarbij in feite iedereen die eraan gehecht is ernaar verwijst als een soort inspiratie voor de serie.

Civil War is duidelijk een must-watch, omdat het ons een glimp geeft van hoe een Falcon en Winter Soldier-team eruit zou zien. Kortom, het zijn geen vrienden, ze vinden elkaar niet echt leuk en Spider-Man verslaat ze allebei. Er is ook onthuld dat Daniel Bruhl zijn rol als Baron Zemo zal hernemen voor The Falcon en The Winter Soldier. William Hurt zal ook terugkeren als Thadeus Ross voor de nieuwe Disney + -serie.

We verwachten dat de twee hoofdpersonages een manier zullen vinden om naast elkaar te bestaan in de show, maar dit maakt The Falcon en The Winter Soldier wel tot het antwoord van de MCU op het buddy-cop-genre. We zeggen het maar: we zijn absoluut hier voor de Marvel-versie van Lethal Weapon.

Op het eerste gezicht lijkt Black Panther misschien een willekeurige toevoeging aan deze lijst, maar luister eens naar ons: Bucky Barnes heeft veel tijd in Wakanda doorgebracht om de controle over zijn geest terug te krijgen, en we zien dat Chadwick Bosemans TChalla hem een nieuwe vibranium-arm in een van de eindscènes van deze film.

Sam Wilson heeft daar ook behoorlijk wat tijd doorgebracht.

We weten dat het paar hoofdpersonages het op een bepaald niveau ook zal opnemen tegen de regering in de nieuwe Disney + -serie, met de casting van Wyatt Russell als de keuze van de regering voor de volgende Captain America en de terugkeer van William Hurt als Thaddeus Ross. Dat alles doet ons denken dat we de twee Avengers op een bepaald moment in de serie naar Wakanda kunnen zien vluchten of iemand als Letitia Wrights Shuri kunnen oproepen om hen uit de problemen te helpen.

Sam Wilson en Bucky Barnes zijn in beide in de meest recente Avengers-films, maar waarom ze de moeite waard zijn om opnieuw te bezoeken voordat The Falcon en The Winter Soldier gaat echt meer over de wereld waarin de nieuwe serie zal plaatsvinden in ...

Het "huidige" in de MCU is momenteel 202,3 dankzij de vijf jaar tussen de snap van Thanos en de overlevende Avengers die iedereen terugbrengt. De nieuwe Disney + -serie vertegenwoordigt slechts ons derde uitje na het eindspel in de MCU, en we verwachten dat wat bekend wordt als de Blip een grote rol zal spelen.

Dit lijkt misschien een andere willekeurige film die je moet kijken voor The Falcon en The Winter Soldier, maar een internetspeurder beweerde de schurk van deze film te hebben gezien tijdens het filmen voor The Falcon en The Winter Soldier in Atlanta.

Die slechterik is Ghost, gespeeld door Hannah John-Kamen. Als je het Ant-Man-vervolg al een tijdje niet hebt gezien, haar echte naam is Ava Starr, en ze heeft de kracht om vaste objecten in en uit te schakelen na blootstelling aan het Quantum-rijk door experimenten die haar ouders hebben uitgevoerd.

Shield trainde haar als een huurmoordenaar, maar uiteindelijk werd onthuld dat haar krachten haar ook doodden.

Dit leidde ertoe dat het Ant-Man-team Scott (Paul Rudd) naar het Quantum-rijk stuurde om een remedie voor Ava te vinden, maar Thanos deed zijn poging. We weten nog steeds niet wat er met Ava is gebeurd na de Blip, maar het zou logisch zijn als ze zou komen opdagen.

Far From Home vindt plaats acht maanden nadat de Avengers iedereen terugbracht. We weten niet precies waar The Falcon en The Winter Soldier zich precies in de MCU zullen afspelen, maar er zijn vragen in Far From Home die The Falcon en The Winter Soldier zouden kunnen beantwoorden.

De grootste daarvan betreft een van de aftitelingsscènes uit het vervolg.

Het is onthuld dat Nick Fury van Samuel L.Jackson daadwerkelijk door de ruimte zweeft, en de persoon waarvan we dachten dat hij hem was gedurende de hele film, is eigenlijk Talos, de vormveranderende Skrull van Captain Marvel. Misschien zullen we leren wanneer deze twee zijn overgeschakeld en, nog belangrijker, waarom.

Het is dus te vroeg om te zeggen of WandaVision en The Falcon en The Winter Soldier super met elkaar verbonden zullen zijn. Er zijn kleine dingen die door de twee series kunnen worden gedragen; zoals, we zouden meer kunnen leren over de nieuwe Sword-organisatie die reageert op The Hex in WandaVision.

Er is ook een potentieel voor grote veranderingen in de laatste afleveringen van WandaVision die grootschalige gevolgen kunnen hebben voor de MCU en The Falcon en The Winter Soldier.​

Het grootste dat we van WandaVision kunnen leren, is wat we kunnen verwachten van Disney + MCU-inhoud in tegenstelling tot het televisieserie-aanbod van Marvel in het verleden. Netflix-series als Daredevil en The Punisher waren groots in het vermelden van de gebeurtenissen in de MCU-films, maar dat was het zon beetje.

Die series zijn zorgvuldig gemaakt om ze gescheiden te houden van de gebeurtenissen in MCU-films. Die dagen zijn voorbij met WandaVision, want Kevin Feige van Marvel Studios heeft bevestigd dat WandaVision rechtstreeks zal leiden naar de film Doctor Strange en The Multiverse of Madness.

Dit is dezelfde gids als hierboven, alleen met opsommingstekens in lijstvorm en vrij van spoilers:

Captain America: The First Avenger

Captain America: The Winter Soldier (2014)

Captain America: Civil War (2016)

Black Panther (2018)

Avengers: Infinity War (2018)

Avengers: Endgame (2020)

Ant-Man and The Wasp (2018)

Spider-Man: Far From Home (2019)

Optioneel: WandaVision (2021 - Disney + serie)

