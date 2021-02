Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het nieuwe jaar belooft een opwindend jaar te worden voor Marvel-fans.

Voordat WandaVision in januari 2021 in première ging op Disney +, was er een periode van 20 maanden tussen de grote releases van Marvel Studios - de grootste kloof in de 12-jarige reeks films van de MCU . Een gebrek aan MCU-inhoud zou echter niet lang een probleem moeten zijn. Er is aangekondigd dat de volgende Spider-Man-film met in de hoofdrol Tom Holland Spider-Man: No Way Home zal heten en pas op 17 december 2021 in de bioscoop zal verschijnen.

Niet alleen dat, maar Loki, de serie met Tom Hiddleston-hoofdrollen over Asgards god van het onheil, gaat in première op Disney + op 11 juni 2021, zo maakte Marvel Studios woensdag ook bekend. Vergeet bovendien niet dat The Falcon and The Winter Soldier op 19 maart 2021 op de streamingdienst zal landen.

Tel alles bij elkaar op en onze Marvel-droge spreuk is ruimschoots voorbij.

Dit kunnen we bevestigen. #SpiderManNoWayHome alleen in bioscopen deze kerst. pic.twitter.com/kCeI8Vgkdm - Spider-Man: No Way Home (@SpiderManMovie) 24 februari 2021

De derde Tom Holland Spider-Man-film begint een doozy te worden. We hebben gezien dat Dr. Strange, gespeeld door Benedict Cumberbatch, in de film is opgenomen. Het meest opwindende nieuws is echter dat Toby Maguire en Andrew Garfield mogelijk hun eigen versies van Peter Parker opnieuw uitbrengen en een mogelijke live-action versie van de populaire animatiefilm Into The Spiderverse opzetten. Er gaan ook geruchten dat schurken uit eerdere Spiderman-films ook zouden kunnen verschijnen.

De volledige titel van de film werd onlangs onthuld via een schattig filmpje . Het toont Spidey zelf, Tom Holland, die met zijn medesterren Zendaya en Jacob Batalon praat over hoe regisseur Jon Watts hem de titel van de film niet zal onthullen. Nederland heeft in het verleden een aantal dingen bedorven, waaronder het einde van Infinity War.

Loki, een originele serie van Marvel Studios, begint op 11 juni te streamen op #DisneyPlus . pic.twitter.com/KbTCI3fmmc - Disney + (@disneyplus) 24 februari 2021

Over Infinity War gesproken, als het gaat om de nieuwe show Loki, zullen we niet meer zien van het personage dat stierf terwijl hij zijn broer probeerde te redden in de Avengers-film.

In plaats daarvan wordt verwacht dat de nieuwe Disney + -show zich zal concentreren op de versie van Loki die ontsnapte na de slag om New York - tijdens de tijdreis-escapades in Endgame. Met andere woorden, een versie van Loki die zijn draai naar de goeden nog niet is begonnen. De trailers voor de show wijzen erop dat Loki tijdens de serie door de tijd reist, en hij zal te maken hebben met de TVA of Time Variance Authority, evenals met de leider Mobius M. Mobius, gespeeld door Owen Wilson.

squirrel_widget_187869

Voor meer informatie over Spider-Man: No Way Home, Loki en zelfs The Falcon en The Winter Soldier, zie onze gids over alle aankomende Marvel-films en -shows.

Geschreven door Maggie Tillman.