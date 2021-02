Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Disney + zal vanaf aanstaande dinsdag 23 februari 2021 een nieuwe sectie "volwassenen" toevoegen voor de Britse en Europese markten. En daarmee stijgt de maandelijkse prijs tot £ 7,99 per maand, of het equivalent in euros.

Tijdens een briefing voor het nieuwe Star-gedeelte van de service kreeg Pocket-lint echter te horen dat de maandelijkse prijzen van bestaande Disney + -abonnees tot augustus bevroren zullen worden.

"Onze huidige abonnees krijgen Star voor de huidige prijs van £ 5,99 voor de komende zes maanden", aldus Jan Koeppen, president van Disney EMEA.

Naast Star krijgen abonnees nieuw ouderlijk toezicht, wat overeenkomt met de toevoeging van duizenden uren aan meer inhoud voor volwassenen. Vanaf 23 februari wordt aan alle gebruikers gevraagd om voor elk profiel een nieuwe leeftijdsclassificatie in te stellen.

Aangezien er per account maximaal zeven profielen kunnen worden aangemaakt, kan dat even duren, maar het is zeker de moeite waard, omdat het alle shows of films filtert boven een bepaalde leeftijdsclassificatie.

Als onderdeel van de hogere prijs wordt er ook aan herinnerd dat tot 10 apparaten kunnen worden gebruikt met een Disney + -account en dat je onbeperkte downloads krijgt, inclusief over het hele scala aan nieuwe Star-shows en films.

Als u nog meer geld wilt besparen voordat de prijs wordt verhoogd, kunt u nu een jaarabonnement kopen voor £ 59,99 - dat wordt vanaf dinsdag verhoogd tot £ 79,90. Op die manier hoef je 12 maanden lang geen hogere kosten te betalen.

Geschreven door Rik Henderson.