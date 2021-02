Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als onderdeel van een vijfjarige tv-exclusiviteitsovereenkomst met Proximity Media maakt schrijver-regisseur Ryan Coogler een nieuw Marvel-tv-programma voor Disney +. Het speelt zich af in het koninkrijk Wakanda.

Coogler schreef en regisseerde samen Blank Panther en leidt het vervolg. Hij ontwikkelt de nieuwe Wakanda Disney + -serie als zijn eerste project onder Disneys deal met Proximity Media, dat hij mede-runt. De deal omvat ook de optie om shows buiten de Marvel Studios-banner te maken. Coogler vertelde Deadline : "We zitten al in de mix bij een aantal projecten die we niet kunnen wachten om te delen."

Er zijn weinig details over de Wakanda-show, maar deze volgt waarschijnlijk Black Panther en het vervolg dat op 8 juli 2020 zal verschijnen.

Houd er rekening mee dat Disney + verschillende andere Marvel-shows op de snoek heeft, waaronder The Falcon en The Winter Solider in maart, Loki in mei en Hawkeye, Ms. Marvel en de geanimeerde What If ...?, Die allemaal gepland staan. uit in 2021. Bovendien is er WandaVision, dat nu wordt uitgezonden.

Marvel heeft ook Moon Knight, She-Hulk, een Guardians of the Galaxy-vakantiespecial, Ironheart, Secret Invasion, Armor Wars en I Am Groot aangekondigd. Deze zullen de komende jaren op Disney + verschijnen. Tel alles bij elkaar op en het lijkt erop dat de volgende fase van de MCU draait om het kleine scherm.

Voor meer informatie over al deze nieuwe Marvel-shows, zie de handleiding van Pocket-lint hier over alles wat naar het Marvel Cinematic Universe komt.

Geschreven door Maggie Tillman.