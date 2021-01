Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Disney + zal zijn contentaanbod in het VK, Europa en verschillende andere landen vanaf 23 februari aanzienlijk uitbreiden, wanneer het een nieuw algemeen entertainmentmerk introduceert: Star.

Met verschillende originele series, plus honderden shows en films exclusief voor het platform, zal Star zonder extra kosten beschikbaar zijn en het streamingaanbod van Disney + aanzienlijk vergroten. Het breidt ook het leeftijdsbereik van programmeren uit, met mensen als Deadpool 2 en Borat die latere tieners en volwassenen meer inhoud specifiek voor hen geven.

We leggen uit wat je krijgt met Star op Disney +, waar het beschikbaar zal zijn en meer hieronder.

Star is een nieuw niveau van content voor nieuwe en bestaande Disney + -abonnees. Het zal beschikbaar zijn zonder extra kosten voor het huidige Disney + -abonnement, hoewel dat stijgt tot £ 7,99 per maand in het VK op dezelfde dag als Star-lancering - 23 februari 2021. Prijzen in andere landen met Disney + krijgen ook gelijkwaardige prijsstijgingen .

Een manier om de prijsstijging te omzeilen, is door je vóór de lanceringsdatum te abonneren op een jaar Disney +, waarbij de huidige prijs effectief 20 procent lager is dan erna.

Veel van de nieuwe inhoud die op Star wordt gevonden, is afkomstig van Disneys overname van de Fox TV- en filmstudios in 2019. Een groot deel van de tv-inhoud is verwijderd van andere streamingplatforms voor exclusiviteit.

Star on Disney + zal beschikbaar zijn in het VK en andere Europese landen die al toegang hebben tot de streamingdienst. Het zal ook beschikbaar zijn in Canada en Nieuw-Zeeland.

Dit zijn onze hoogtepunten uit de uitgebreide selectie van shows en films die Britse Disney + -abonnees krijgen vanaf dinsdag 23 februari 2021. Je kunt ook een lijst zien van alles wat wordt toegevoegd verderop op deze pagina.

Terwijl de eerste en vijfde Die Hard-films nog aan de line-up moeten worden toegevoegd, kun je vanaf dag één de eerste, tweede en derde sequels bekijken.

Ja, Die Hard 2 is redelijk dom - vooral in vergelijking met het origineel - maar het is nog steeds erg leuk. Bruce Willis keert terug als John McClane die, bijna precies twee jaar na het verslaan van Hans Gruber in het Nakatomi Plaza, het moet opnemen tegen een zwerm terroristen op Dulles International Airport in Washington.

We gingen voor een andere grote actiester in onze tweede keuze: Jack Bauer - gespeeld door de voortreffelijke Kiefer Sutherland.

Alle negen seizoenen van de populaire tv-show, plus 24: Legacy, zijn vanaf het begin beschikbaar op Star on Disney +. Het is zeker de moeite waard om de eerste drie in te halen, want ze zetten de toon voor evenement-tv in de toekomst. Het tempo en de spanning in de "real-time" afleveringen is gewoonweg fantastisch.

De eerste negen seizoenen van The X-Files zijn beschikbaar, plus de twee films die daarna zijn gemaakt.

Fox Mulder (David Duchovny) en Dana Scully (Gillian Anderson) onderzoeken vreemde, onverklaarbare gebeurtenissen voor de FBI met een aantal echte opvallende, schokkende momenten. Hopelijk worden binnenkort ook de meest recente twee series toegevoegd waarvoor ze in het laatste deel van de jaren 2010 terugkeerden.

Om het zijn volledige naam te geven, Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan is misschien wel een van de grappigste films aller tijden.

Het vervolg is onlangs uitgebracht op Amazon Prime Video, maar we raden je aan om de eerste hier te bekijken als je dat nog niet hebt gedaan. Sacha Baron Cohen reist door de VS terwijl zijn personage Borat normale Amerikanen interviewt, vaak met een hilarisch, zij het soms ongemakkelijk effect.

In Buffy the Vampire Slayer, die zeven seizoenen doorloopt, speelt Sarah Michelle Gellar de hoofdrol als de gelijknamige held, door het lot gekozen om de strijd aan te gaan met bovennatuurlijke vijanden van mythe en legende.

De serie volgde een zo-zo film uit het begin van de jaren 90 (waarin Kristy Swanson Buffy speelde) maar verbeterde deze enorm. Zo erg zelfs dat het nog steeds geldt als een van onze favoriete Amerikaanse tv-programmas aller tijden.

Hoewel er in de loop van de tijd meer inhoud zal worden toegevoegd, zijn de onderstaande shows en films beschikbaar vanaf 23 februari 2021 - wanneer Star voor het eerst wordt toegevoegd aan de Disney + -service.

24

24: LEGACY

DE 80S: HET DECENNIUM DAT ONS HEEFT GEMAAKT

9/11 FIREHOUSE

DE 90S: HET LAATSTE GROTE DECENNIUM?

9-1-1

DE JAAR 2000: HET DECENNIUM ZAGEN WE HET ALLEMAAL

A - E

VOLGENS JIM

ALIAS

AMERIKAANSE VADER

DIERLIJKE STRIJDNACHT

APOCALYPS WERELDOORLOG I

APOCALYPS: DE TWEEDE WERELDOORLOG

ATLANTA

BIG SKY (STAR ORIGINEEL)

ZWARTACHTIG

BLOEDIGE VERHALEN VAN EUROPA

BLOEDIGE VERHALEN VAN DE TOREN

BOTTEN

BROERS ZUSSEN

BUFFY DE VAMPIERMOORDENAAR

BEGRAVEN GEHEIMEN VAN WO.II.

VERBRANDING

KASTEEL

CODE ZWART

COUGAR TOWN

Wanhopige huisvrouwen

DEVIOUS MEISJES

DRUGS, INC.

F - L

FAMILIEMAN

FEUD: BETTE EN JOAN

GLIMWORM

VOORWAARTS

DE FOSTERS

DE BEGAAFDE

GLEE

GRIJS IS ANATOMIE

HELSTROM (STAR ORIGINEEL)

DE HETE ZONE

HOE IK JE MOEDER HEB ONTMOET

BINNEN DE DYNASTIE VAN NOORD-KOREA

DE MOORD

LA 92

LANS

LIEG TEGEN ME

VERLOREN

LIEFDE, VICTOR (STER ORIGINEEL)

M - Q

MAFIA VERTROUWELIJK

MARADONA VERTROUWELIJK

MARS

MODERNE FAMILIE

PB: GEMAAKT IN AMERIKA

PERCEPTIE

ONTSNAPPING UIT DE GEVANGENIS

R - V

HOOP OPWEKKEN

OPSTANDING

WRAAK

ROZENHOUT

SCHANDAAL

SCHREEUW KONINGIN

SCRUBS

SLAPERIGE HOL

SNEEUWVAL

ZONNE TEGENSTANDEN (STER ORIGINEEL)

ZONEN DER WETTELOOSHEID

DE DRUK

NIEUWE AARDE

TERRIERS

VERTROUWEN

LELIJKE BETTY

ULTIEME OVERLEVING WO.II

VALLEI VAN DE GIEK

W - Z

GETUIGENIS VAN EEN RAMP

WO.II BOMJAGERS

DE X BESTANDEN

DE 13E STRIJDER

42 TOT 1

9 TOT 5

A - C

ADAM (2009)

DE LUCHT DAAR

DE ALAMO (2004)

ANNA EN DE KONING

ANNAPOLIS

EEN ANDERE AARDE

EEN ANDERE STAKEOUT

OVERAL MAAR NIET HIER

ARACHNOPHOBIA

AUSTRALIË

VRIJGEZELLENFEEST

BADASS

BAD COMPANY (2002)

BAD COMPANY (AKA: TOOL SHED)

SLECHTE MEISJES (1994)

SLECHTE TIJDEN IN EL ROYALE

BAGAGE AFHALEN

DE BANGER ZUSTERS

WEES WATER

STRANDEN

VOOR EN NA (1996)

BELLE

GELIEFDE (1998)

HET BESTE EXOTISCHE GOUDSBLOEM HOTEL

BESTE GELEGEN PLANNEN

GROTE PROBLEMEN

BILLY BADPOORT

ZWARTE KERST

BORAT

JONGENS SCHREEUWEN NIET

DAPPER HART

INBREKEN

DE DOOD UITBRENGEN

UITZENDNIEUWS

GEBROKEN PALEIS

DE CLUBDREAD VAN DE GEBROKEN Hagedis

BROEDERS IN BANNING

BRUINE SUIKER

BUBBLE JONGEN

BULWORTH

GEBROKEN

KAN ME GEEN LIEFDE KOPEN

CASANOVA (2005)

VANG DAT KIND

CEDAR RAPIDS

KETTINGREACTIE

PAPI

TYSON ACHTERVOLGEN

STIKKEN

DE OPRUIMING

CLEOPATRA (1963)

COCKTAIL

COCOON: DE RETOUR

KOUDE KREEKHUIS

DE KLEUR VAN GELD

KOM ZIE HET PARADIJS

DE COMEBACKS

COMMANDO (1985)

CON AIR

CONAN DE BARBAAR

CONFETTI

INSTEMMENDE VOLWASSENEN

EEN KOELE DROGE PLAATS

NEEF BETTE

ABSURD MOOI

CRIMSON GETIJ

DE CRUCIBLE

CYRUS

D - E

DAMIEN - OMEN II

THE DARJEELING LIMITED

DONKER WATER

DAGERAAD VAN DE PLANEET VAN DE APEN

DE DAG DAT DE AARDE STOOD NOG STEEDS (2008)

DE DAG DAT DE SERIE STOPTE

DAG WATCH

DEADPOOL 2

DODE PRESIDENTEN

BESLIST (1991)

HET DIEPE EIND

DIEPSTIJGEN

DEIONS DUBBELE SPEL

DE DUIVEL DRAAGT PRADA

DUIVELS STRIJD

DIE HARD 2

STERF HARD MET EEN WRAAK

DUBBEL NEMEN

DOWN EN OUT IN BEVERLY HILLS

DOWN PERISCOOP

DRAGONBALL: EVOLUTIE

DROMEN VAN JOSEPH LEES

MAAK ME GEK

DE DRUPPEL

DUETS

HET OOSTEN

ED HOUT

DE RAND

ENCINO MAN

VIJAND VAN DE STAAT

GENOEG GEZEGD

EVITA

EXODUS: GODEN EN KONINGEN

F - L

THE FAB FIVE (2011)

FAR FROM THE MADDING CROWD (2015)

DE FOUT IN ONZE STERREN

DE FAVORIET

HET LAATSTE CONFLICT

FIRESTORM (1998)

DE VLIEG (1986)

VOOR DE JONGENS

VIER DALINGEN VAN BUFFELS

FRANSE VERBINDING II

DE FRANSE VERBINDING

VANUIT DE HEL

HERENBRONCOS

EEN GOEDE DAG OM HARD TE STERVEN

GOEDE MORGEN VIETNAM

DE GOEDE ZOON (1993)

EEN GOED JAAR

HET GROTE HOTEL VAN BOEDAPEST

DE GROTE WITTE HYPE

GROSE PUNT BLANCO

SCHULDIG ALS ZONDE

PISTOOL VERLEGEN

DE GEBEURTENIS

HIER OP AARDE

ZEER BETROUWBAAR

HOGE HIELEN EN EEN LAAG LEVEN

HITCHCOCK

HOFFA

HEILIGE MAN

HOPE SPRINGS (2003)

IK HART HUCKABEES

IK HOU VAN JOU BETH COOPER

IK OORSPRONG

IK DENK DAT IK VAN MIJN VROUW HOUD

IDIOCRATIE

IN AMERIKA

IN HAAR SCHOENEN

ONAFHANKELIJKHEIDSDAG

ONAFHANKELIJKHEIDSDAG: OPSTANDING

DE ABBOTTS UITVINDEN

JENNIFERS LICHAAM

HET JUWEEL VAN DE NIJL

JOHN TUCKER MOET STERVEN

JOHNSON FAMILIE VAKANTIE

JORDANIË BERIJDT DE BUS

JOSHUA

NET GETROUWD

GEWOON SCHRIJVEN

KONINKRIJK KOME

HET KUSSEN VAN JESSICA STEIN

KUNG POW: GA IN DE VUIST

LADYHAWKE

DE LADYKILLERS (2004)

LAATSTE DANS (1996)

LE ECHTSCHEIDING

HET GENOOTSCHAP VAN BUITENGEWONE MANNEN

HET LEVEN AQUATISCH MET STEVE ZISSOU

LEEF VRIJ OF STERF HARD

OP ZOEK NAAR RICHARD

M - Q

MAD LOVE (1995)

DE MAN VAN SNEEUWRIVIER

MARGARET

DE MARINE

GEMARKEERD VOOR DE DOOD

DE HUWELIJKE MAN

MARTHA MARCY MEI MARLENE

MASH

MAX PAYNE

DE DOOLHOFLOPER

MEDICIJN MAN

MELINDA EN MELINDA

METRO

MIAMI RHAPSODY

MILLERS KRUISING

MOULIN ROUGE (2001)

MIJN VADER DE HELD

MYSTERIE, ALASKA

DE NAMESAKE

NATUUR JONGEN

STERF NOOIT ALLEEN

DE JONGENS VAN NEWTON

NACHTWATCH (2006)

GEEN MAS

NIKS TE VERLIEZEN

Berucht

KANTOOR RUIMTE

EEN UUR FOTO

OSCAR EN LUCINDA

DE ANDERE VROUW (2014)

ONZE FAMILIE HUWELIJK

UIT NAAR ZEE

PATHFINDER (2007)

PHAT GIRLZ

TELEFOONCEL

PLANET OF THE APES (1968)

PLANET OF THE APES (2001)

PONY EIGEN RISICO

THE POSEIDON ADVENTURE (1972)

POST GRAD

POEDER

DE VROUW VAN DE PREDIKER

MOOIE DAME

PRIMEVAL

DE PUPPET-MEESTERS

DE PYRAMIDE

SCHEIDEN

SPELSHOW

R - V

RAVENEUS

TERUGKOMEN

RENAISSANCE MAN

REVENGE OF THE NERDS II: NERDS IN HET PARADIJS

DE RINGER

ROBIN KAP (1991)

DE TUIMELSCHAKELAAR

ROMANCERING VAN DE STEEN

RUBY VONKEN

RUNAWAY BRUID

RUSHMORE

RUTHLESS MENSEN

DE SAVAGES

ZEG DAT HET NIET ZO IS

THE SCARLET LETTER

ZEE VAN SCHADUWEN

HET GEHEIME LEVEN VAN BIJEN

AFZONDERLIJKE LEUGENS

DE SESSIES

SCHADUW SAMENWERKING

ONDIEPE HAL

SCHIJNT DOOR

DE BELEGERING

TEKENS

SIMON BIRCH

EEN EENVOUDIGE TWIST VAN HET LOT

DE SITTER (2011)

ZES DAGEN, ZEVEN NACHTEN

SLAPEN MET DE VIJAND

SOLARIS

IEMAND ALS JIJ

ZIEL VOEDSEL

SPY HARD

UITZET

STARSHIP TROOPERS

STOKER

ZOMER VAN SAM

SUPER TROOPERS (2002)

SURROGATES

SWING KINDEREN

TAXI (2004)

EINDSNELHEID

BEDANKT VOOR HET ROKEN

ER IS IETS MET MARY

THE THIN RED LINE (1999)

DRIE AANPLAKBORDEN BUITEN EBBING, MISSOURI

DRIE FUGITIEVEN

THE THREE STOOGES (2012)

TITAN AE

GRAFSTEEN

SPEELGOED

GEVANGEN IN HET PARADIJS

TRISTAN & ISOLDE

UP CLOSE & PERSOONLIJK

VI WARSHAWSKI

VERONICA GUERIN

HET DORP (2004)

VON RYANS EXPRESS

W - Z

WACHTEN OM UIT TE ADEMEN

SERVEERSTER

WAKKER LEVEN

DE OORLOG VAN DE ROZEN

THE WATCH (2012)

DE WATERBOY

HOE HET OOIT WAS

WAT HEEFT LIEFDE ERMEE TE MAKEN

WANNEER EEN MAN HOUDT VAN EEN VROUW

WITTE MANNEN KUNNEN NIET SPRINGEN

ROMEO + JULIET VAN WILLIAM SHAKESPEARE

WIN WIN

VROUW OP DE TOP

WERKEND MEISJE (1988)

DE X BESTANDEN

DE X-FILES: IK WIL GELOVEN

