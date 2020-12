Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De finale van seizoen twee van de populaire Disney + -serie The Mandalorian bevestigt dat er een spin-offserie van Boba Fett in de maak is.

Vorige week hield Disney nog een vier uur durende Investor Day 2020-evenement om verschillende Star Wars-projecten aan te kondigen die het had gepland, en toch negeerde het de show van Boba Fett met Temuera Morrison in de hoofdrol. Dat komt waarschijnlijk omdat het de verrassing niet wilde bederven: aan het einde van de post-creditreeks in The Mandalorian finale, die debuteerde op 18 december 2020, werd bevestigd dat The Book of Boba Fett in december uitkomt.

Als je de aftitelingsreeks overslaat, zie je Return of the Jedi-personage Bib Fortuna, Jabbas handlanger, zittend op Jabbas troon. Fennec (Ming-Na Wen) en Boba komen binnen, met Bib die zegt: "Boba, ik dacht dat je dood was!" We zullen niets anders bederven, maar het einde van de scène wordt afgesloten met een zwart scherm waarop wordt onthuld dat The Book of Boba Fett in december 2021 in première gaat. Het zal vermoedelijk naar de Disney + streamingdienst komen.

Geschreven door Maggie Tillman.