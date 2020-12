Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Misschien wel de grootste onthulling op Disneys Investor Day 2020-evenement was dat een aankomende Disney + -serie de terugkeer van Ewan McGregor als Obi-Wan Kenobi zal zien. De serie brengt ook Hayden Christensen terug als Darth Vader, waarmee een iconische rematch wordt opgezet tussen de Jedi-meester en zijn leerling.

Bij de aankondiging van de terugkeer van Christensen, onthulde Lucasfilm-president Kathleen Kennedy ook een paar details over de komende show, zoals dat de film in maart 2021 zal beginnen te filmen en zich afspeelt 10 jaar nadat Obi-Wan en Anakin tegenover elkaar stonden in Revenge of the Sith. Hier is alles wat we tot nu toe weten over Obi-Wan Kenobi.

Obi-Wan Kenobi speelt zich een decennium na de laatste film in de prequel-trilogie Revenge of the Sith af.

Het speelt zich ook negen jaar af voordat we Obi-Wan weer ontmoeten in A New Hope. Dit is een relatief onontgonnen tijdlijn in het Star Wars Universum . Solo: A Star Wars Story speelt zich rond deze tijd af en het toont een universum met het rijk op het hoogtepunt van zijn macht. Hoewel dat het leven zeker moeilijk maakt voor een smokkelaar als Han Solo, zou het zelfs nog moeilijker moeten zijn voor een Jedi-meester als Obi-Wan, die een van de meest gewilde Empires en Darth Vaders zou kunnen zijn.

We konden ook zien dat Obi-Wan te maken had met imperiale Jedi-jagers die bekend staan als Inquisitors, die de taak hadden de weinige overgebleven Jedi op te sporen.

Wij weten Obi-Wan Kenobi en Darth Vader zullen zeker in de show verschijnen, maar hoe zit het met andere Star Wars-personages? Er is op dit moment niets anders bevestigd, maar er zijn genoeg geruchten en theorieën over mogelijke personage-optredens. Hier is een overzicht van enkele van de meest intrigerende.

We weten dat Ashoka Tano van Rosario Dawson haar eigen Disney + -show krijgt, die zich afspeelt rond The Mandalorian, ongeveer 20 jaar nadat de show Obi-Wan Kenobi plaatsvindt. Het zou niet schokkend zijn om haar in de serie te zien, omdat ze dicht bij de twee hoofdpersonages staat waarvan we weten dat ze zullen worden opgenomen. Ze was Anakins voormalige leerling en voelt zich meer schuldig over zijn verandering in Darth Vader dan wie dan ook, behalve Obi-Wan zelf.

Obi-Wan en Ashoka delen een gesprek over Anakin in Star Wars: The Clone Wars ( bekijk hier ) dat de relatie tussen de drie personages laat zien.

Er gaan een hoop geruchten rond tijdens een door fans geleide campagne dat Disney uiteindelijk een jongere versie van Luke zal introduceren, gespeeld door Sebastian Stan . Dat zal waarschijnlijk niet gebeuren in deze Obi-Wan Kenobi-serie, aangezien de toekomstige leider van de Rebellion ongeveer 10 jaar oud zal zijn. Toch weten we dat Obi-Wan van plan was om over de jongen te waken aan het einde van Revenge of the Sith, dus het zou niet verrassend zijn als we een glimp opvangen van Luke als een jonge vochtboer op Tattooine.

We weten dat Maul het overleefde door Obi-Wan aan het einde van The Phantom Menace in tweeën te worden gehakt, aangezien het personage aan het einde van Solo: A Star Wars Story ook verscheen in de animatieserie Star Wars: Clone Wars en Star Wars: Rebels . Er gaan al geruchten de ronde over een terugkeer van Maul in de Kenobi- serie, maar we vragen ons af hoe effectief het zou zijn aangezien de twee een climax hebben bereikt in Star Wars: Rebels waarin Obi-Wan eindelijk Maul voorgoed vermoordt (denken we),

Het zou ons niet schrikken om Liam Neeson terug te zien keren naar het Star Wars Universum als Kenobis voormalige Jedi-meester, Qui-Gon Jinn. Zeker, hij is dood, maar het zou logisch zijn om hem in beide flashbacks te zien en als een Force-geest die Obi-Wan gezelschap houdt in zijn woestijnschuilplaats.

Hier is nog een klassiek Star Wars-personage dat voor ons logisch zou zijn om in de serie te zien. We weten tenslotte dat ten minste een deel van de show op Tattooine zal plaatsvinden, en het criminele imperium van Jabba regeert evenveel of meer over de binnenwaterplaneet dan het rijk.

Als je alleen het live-action-universum van Star Wars volgt, mis je in de eerste plaats iets, en ten tweede zal het je misschien verbazen te horen dat Obi-Wan, voordat Anakins liefde voor Padme hem in de Dark Side veranderde, in de verleiding kwam. door liefde op een vergelijkbare manier. Terwijl Anakins liefde hem ertoe bracht om zich bij de Dark Side aan te sluiten uit angst Padme te verliezen, deed Obi-Wan het tegenovergestelde en keerde hij de Mandaloriaanse heerser Satine Kryze, op wie hij verliefd was geworden, de rug toe om zijn geloften als Jedi te behouden.

Terwijl de gebeurtenissen van hun liefdesrelatie uiteindelijk Satine zien vermoorden door Darth Maul voor Obi-Wan, zou het niet schokkend zijn om Obi-Wan geplaagd te zien door deze herinneringen, met enkele flashbacks, net als Anakins beurt aan de Dark Side. Bekijk Star Wars: Clone Wars voor het volledige verhaal achter Satine en Obi-Wan.

We zagen onlangs het live-actiedebuut van Bo Katan in het tweede seizoen van The Mandalorian.

Ze wordt gespeeld door dezelfde actrice die het personage uitte in haar geanimeerde vorm, Katee Sackhoff. Dit is een ander personage dat Obi-Wan zou hebben gekend uit The Clone Wars-serie, en het opnemen van haar in deze Obi-Wan Kenobi-serie zou vooral interessant zijn voor fans van The Mandalorian.

Katan was de laatste persoon die het Mandalorian-lichtzwaard hanteerde, bekend als de Dark Saber, voordat de grote slechte Moff Gideon van The Mandalorian het in handen kreeg tijdens een evenement dat bekend staat als The Great Purge, waarbij het rijk Mandalore zag aanvallen. The Great Purge vond plaats rond dezelfde tijd als de Obi-Wan Kenobi-serie, dus het zou een geweldige kans kunnen zijn om een evenement te laten zien waar alleen naar werd verwezen tijdens The Mandalorian.

Een van de weinige andere bekende Jedis in deze tijd is een voormalige leerling die de Order 66 heeft overleefd en speelde in de Star Wars-videogame, Jedi: Fallen Order.

Hoewel het koppelen van een videogame aan het werkelijke Star Wars-universum in eerste instantie vergezocht lijkt, is het de moeite waard om erop te wijzen dat Fallen Order deel uitmaakt van de Star Wars-canon en een paar jaar vóór de gebeurtenissen in deze Obi-Wan Kenobi-serie plaatsvindt. De acteur die Kestis, Cameron Monaghan, in de videogame speelt, heeft ook veel ervaring in live-actieseries, want hij speelde de Joker in de Batman-prequel-serie Gotham en maakte deel uit van de Showtime-hitserie Shameless.

Deborah Chow heeft de taak gekregen om het nieuwe Obi-Wan-verhaal naar Disney + te brengen. Star Wars-fans zullen haar herinneren uit haar tijd waarin ze twee afleveringen van het eerste seizoen van The Mandalorian regisseerde en ook op het scherm verscheen voor een cameo als X-Wing-piloot. Ze was de eerste vrouw die een live-action Star Wars-project regisseerde.

Hossein Amini zal het script schrijven. Hij werkte onlangs aan de tv-serie The Alienist en is misschien het best bekend voor het schrijven van de film Drive uit 2011.

Ewan MacGregor en Hayden Christensen zullen terugkeren als hun personages uit de prequel-trilogie. We houden je op de hoogte als er meer van de cast wordt aangekondigd.

We weten niet precies wanneer de Obi-Wan Kenobi in première gaat op Disney +, maar we kunnen weloverwogen raden op basis van wat we wel weten. Lucasfilm-president Kathleen Kennedy heeft gezegd dat de opnames van de serie in maart 2021 beginnen. Het derde seizoen van The Mandalorian gaat in december 2021 in première, dus we denken dat Obi-Wan Kenobi ergens begin 2022 na het volgende seizoen Disney + zal treffen. van The Mandalorian is voltooid.

Er zijn nog geen trailers voor de Obi-Wan Kenobi-serie, maar je kunt Disneys Kathleen Kennedy zien die Hayden Christensens terugkeer onthult en meer over het aanstaande Disney + -project op het Disney Investor Day 2020-evenement.Ga hierheen en ga naar het teken van1:22:00 om het Obi-Wan Kenobi-gedeelte te zien.

Bekijk onze gids over hoe je elke Star Wars-film en tv-programma in de juiste volgorde kunt bekijken. We hebben deze gids ook over aankomende Star Wars-projecten.

Geschreven door Maggie Tillman.